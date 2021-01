Lige over 70 ton tarteletfyld bliver det til. Og så er det slut.

»Det har været en kæmpe succeshistorie, men det, vi satte projektet i verden for, er blevet opfyldt. Vi stopper, mens legen er god,« siger Lasse Lindberg.

Hønsekød og asparges i en opbagt sovs har ellers siden november været opskriften på en brandvarm succes for kokken på Diagonalkroen i Give. Først som færdigret til borgerne i lokalområdet og siden til hele Danmark via hjemmesiden Tarteletfyld.dk.

På kun få måneder er omsætningen nået op på tre millioner kroner, men 7. februar bliver de sidste plastikbøtter med den klassiske danske ret endegyldigt sendt ud fra køkkenet.

Tartefyldt blev solgt i plastikbøtter og sendt ud til kunder over hele landet. Foto: Privatfoto Vis mere Tartefyldt blev solgt i plastikbøtter og sendt ud til kunder over hele landet. Foto: Privatfoto

»Vores fokus skal nu ligge hos vores kerneforretning. Tarteletterne blev sat i søen for at redde vores kro og ikke for at kvæle den. Og vi har været bange for, at det har været ved at tage overhånd i det seneste stykke tid, for det har jo været af nød og ikke af lyst. Vi har aldrig drømt om at blive leverandører af færdigretter til hele Danmark,« siger Lasse Lindberg

For produktionen af tarteletfyldet blev egentlig sat i gang på grund af coronarestriktionerne. For at skabe indtægter til en lukket restaurant og for at redde medarbejdernes job. Og der har omkring 25.000 solgte portioner altså været med til at gøre.

Samtidig har den nærmest eksplosive opskalering af webbutikken skabt et stadigt stigende pres med opsporing af forsvundne pakker eller manglende ordrer og basal hjælp til kunder med at downloade NemId-app, så de komme til at betale. Samtidig betød et skifte i kyllingeleverandør, at tarteletfyldet fik en brændt smag, hvilket pludselig gav dårlige anmeldelser på Trustpilot.

»Når folk pludselig fik dårlige oplevelser med vores produkt, så begyndte vi at tænke over, om det var det værd. Samtidig havde det administrative taget overhånd. På de største dage sendte vi 499 pakker ud, og det har været et stort setup. Så når det ikke er noget, man i virkeligheden brænder for, er det en stor mundfuld,« siger Lasse Lindberg.

Tarteletterne blev sendt ud som frostvarer. Foto: Privatfoto Vis mere Tarteletterne blev sendt ud som frostvarer. Foto: Privatfoto

Og når vi når frem til 7. februar vil hjemmesiden Tarteletfyld.dk også dø. Der bliver ikke tale om, at den lever videre i anden form – selvom kokken har fået mange henvendelser.

»Jeg er da blevet tilbudt rigtigt, rigtigt, rigtigt mange tusinde kroner for domænenavnet, så det eksempelvis kunne lede over på noget andet, hvor der bliver solgt nogle andre færdigretter. Eller der er folk, der har ville købe vores kundedatabase, men det kommer ikke til at ske. Vi er taknemmelige for den opbakning, vi har fået, og det vi ikke smide væk ved at sælge til et måltidskassefirma eller lignende,« siger Lasse Lindberg:

»Vi vil ikke ødelægge historien, som var vores historie, ved at folk i fremtiden kan få dårlige oplevelser, som kunne smitte af på kerneproduktet Diagonalkroen. Hvis vi selv var ved at give folk dårlige oplevelser, skal vi da slet ikke have andre til det.«

Tarteletfyld bliver dog ikke bandlyst i fremtiden, når kroen igen kan åbne for gæster til frokost eller aftensmad i den lille by vest for Vejle.

»Vi er trætte af tarteletfyld lige nu, men vi kommer helt sikkert til at have det på menuen. Vi kommer endda nok til at bruge det i vores markedsføring, at under coronanedlukningen var vi Danmarks mest solgte tarteletfyld,« siger Lasse Lindberg.