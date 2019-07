'Politiet har lukket min konto, så jeg kan intet stille op med at betale overhovedet'.

Sådan lyder det fra den kvinde, som en lang række personer påstår har ødelagt deres ferie ved at have udlejet dem campingvogne uden at have leveret dem.

B.T. beskrev sagen i weekenden, hvor antallet af bedragede personer lød på flere end 70. Det tal er nu oppe på knap 90.

Mange har politanmeldt kvinden, fordi hun angiveligt i alle tilfældene har beholdt depositummet på 2.500 kroner, selvom familierne aldrig ser noget til campingvognene.

B.T. har set dokumentation i form af korrespondance mellem kvinden og flere af ofrene.

I flere af tilfældene indrømmer kvinden, at hun skylder dem penge, og at hun gerne vil betale dem tilbage, men at det ikke er muligt, da politiet har spærret hendes konti.

Da B.T. onsdag formiddag kontakter Midt- og Vestjællands Politi, bliver denne påstand dog kategorisk afvist.

»Jeg kan bekræfte, at vi efterforsker en del anmeldelser omkring den pågældende kvinde, men vi har bestemt ikke lukket hendes konti,« fortæller politiassistent John Jakobsen.

En af de beskeder, hvor kvinden påstår, at politiet har spærret hendes konti.

Mange af dem, der påstår at være blevet snydt af kvinden, har samlet sig i en privat Facebook-gruppe, som B.T. har fået adgang til.

I gruppen fremgår det, at folk over hele landet er blevet snydt.

John Jakobsen fra Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter dette faktum og fortæller, at sagerne vil blive samlet sammen og bearbejdet i deres politikreds.

»Vi er i den indledende fase, hvor vi samler alle anmeldelser, så på nuværende tidspunkt har jeg ikke yderligere kommentarer til sagen.«

I Facebook-gruppen fremgår det desuden, at kvinden i minimum ét tilfælde har delt det direkte telefonnummer på John Jakobsen, hvilket han overfor B.T. fortæller, at han ikke er begejstret for:

»Udover det vil jeg ikke kommentere på det. Det er noget, jeg tager med hende direkte,« siger han.

En af dem, som påstår at være blevet snydt af kvinden, er Camilla Mille Hansen.

Hun og hendes familie havde lejet en campingvogn i uge 29, men efter at sagen er blevet beskrevet i medierne, har den pågældende kvinde bekræftet, at campingvognen ikke eksisterer.

Camilla Mille Hansen og hendes familie har måttet finde alternative løsninger, da de fandt ud af, at de var blevet svindlet og derfor ikke havde en campingvogn til rådighed under deres kommende ferie. Foto: Privat Vis mere Camilla Mille Hansen og hendes familie har måttet finde alternative løsninger, da de fandt ud af, at de var blevet svindlet og derfor ikke havde en campingvogn til rådighed under deres kommende ferie. Foto: Privat

Det betyder, at Camillia, hendes mand og deres tre små børn i alderen fra 11 måneder til fem år i stedet må slå teltpælene op i halvdelen af ugen, mens de har lånt en campingvogn de resterende dage.

»Det er ret uhensigtsmæssigt, at vi nu skal ligge i telt med tre små børn, men heldigvis kan vi komme afsted,« siger Camilla og fortsætter:

»Mange har stået i uge 27 og ventet på en campingvogn, som ikke er dukket op. Det er helt forfærdeligt at tænke på, at hun har formået at ødelægge så mange personers ferie.«

Indtil videre har Camilla og hendes familie fået tilbagebetalt 200 kroner af kvinden, som B.T. har valgt ikke at nævne med navns nævnelse.

Camilla forventer dog ikke, at de får resten af deres penge at se.

Hvis alle de flere end 80 personer i den lukkede Facebook-gruppe vitterligt er blevet snydt for et depositum på 2.500 kroner - nogle gange mere - løber beløbet da også op omkring 200.000 kroner.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med kvinden over e-mail og Facebook, men hun har ikke besvaret vores henvendelser.

Til JydskeVestkysten har hun dog tidligere udtalt over mail, at hun ikke ønsker at kommentere sagen.