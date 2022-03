Cigaretskod, plastikflasker, hjulkapsler, kontorstole. 221 kilo skrald i alt.

Det er, hvad det er lykkedes en gruppe borgere fra Facebook-gruppen ‘En for holdet’ at finde på blot de to måneder, kalenderåret har heddet 2022.

Søndag gik Metin Lindved Aydin en tur på halvanden kilometer med sin datter i en forstad til Aarhus. På de halvanden kilometer lykkedes det dem at samle 36 kilo affald.

»Det er helt vildt, man kan samle så meget ind. At der ligger så meget derude. Der er ubegribeligt meget. Når man lige får vendt et græsstrå eller en gren, så ligger der generationer af affald, man kan samle op, hvis man vil,« siger Metin Lindved Aydin.

På søndagens tur var det ikke blot de gængse cigaretskod, plastikflasker eller tyggegummier gruppen, han fandt.

»På den korte strækning fandt vi fem hjulkapsler og en kontorstol. Det er skørt. Hvem finder lige på at tabe en kontorstol? Hvordan sker det? Det forstår jeg ikke,« siger Metin Lindved Aydin.

Facebook-gruppen har i alt 132 medlemmer, og Metin Lindved Aydin fortæller, at mange bruger skraldeturen som et pusterum fra hverdagen. Normalt er de mellem fem og 12, når de går en tur.

»Det interessante er, det er så mange helt almindelige mennesker, som får en mental pause og mediterer, mens de samler ind. De tager en for holdet. Det er folk, der ikke er på lønningslisten nogen steder, der synes, det er umagen værd at bruge tid på. Det er en rigtig god oplevelse,« forklarer Metin Lindved Aydin.

I år har gruppen samlet ind cirka fem gange, og det er altså blevet til hele 221 kilo skrald.

»Det er virkelig alle steder. Det er overraskende, man kan have sådan en blind vinkel for alt det skrald. Når man først ser det, så er det simpelthen over det hele,« siger Metin Lindved Aydin.

Gruppen har som mål at samle et ton ind i hele 2022. Men på blot de første to måneder har de altså allerede nået et kvart, så forventningerne stiger.

»Det mest vanvittige er, at det meste, man samler op, er cigaretskod, slikpapir, nikotinposer og så videre. Det er summen af alle de små ting, der giver så mange kilo. Så der skal virkelig hapses rigtig meget for at nå derop,« siger Metin Lindved Aydin og fortsætter:

»Det ville jo være fantastisk, hvis der ikke var grund til det. Hver gang vi samler et stykke op, er det jo, fordi nogen i ubetænksomhed har tabt eller smidt det. Det ville være dejligt, hvis det ikke var nødvendigt at samle det op.«

Ville du bruge til på at samle skrald op for andre?

Metin Lindved Aydin fortæller, at gruppen generelt møder positiv respons, når de går rundt i deres gule veste med en gribetang i armen og samler skrald.

»Der er mange, der takker for indsatsen. Det er rart at mærke, det betyder noget for nogen,« siger Metin Lindved Aydin.

Selvom Metin Lindved Aydin bruger en god portion af sin fritid på at samle op efter andre, er han ikke sur på dem, der smider skralden.

»Jeg tænker mere, det er ærgerligt. Men jeg tror ikke, der er nogen af os, der har bebrejdende forestillinger om de mennesker, der i ubetænksomhed smider affald. Jeg har fra ganske få hørt, at det ikke burde være andres ansvar at samle op – men det er sjovt nok fra dem, der ikke selv bidrager til at samle op,« afslutter Metin Lindved Aydin.