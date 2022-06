Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tusind familier er blevet smidt ud af deres hjem i et af Danmarks største ghettoområder, fordi det skal rives ned i et forsøg på at bekæmpe områdets problemer.

Fredag annoncerer Odenses borgmester flankeret af indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) dog på et pressemøde, at man har taget et vigtigt skridt imod at opføre 2.000 nye boliger i området.

Den pengestærke pensionsfond AP Pension er nemlig klar til at investere et trecifret millionbeløb i byggemodningen af de nedrevne grunde i Vollsmose.

»Jeg kan simpelthen ikke forstå det, siger Ibrahim El-Hassan, der er beboer i Vollsmose og aktiv i Almen Modstand, der kæmper mod nedrivningerne i boligområdet.

»Det lyder jo enormt irrationelt, når vi står i en klima- og boligkrise, og alligevel så vælger man at rive de billigste boliger ned for så at opføre dyrere boliger, som almindelige mennesker ikke har råd til at bo i,« siger Ibrahim El-Hassan.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ser ellers kun positive effekter af projektet.

»Vi vil skabe en ny bydel med helt nye kvarterer, boliger, mødesteder og fællesskaber, som kan danne rammen om det gode liv, alle odenseanere skal have mulighed for at leve – også i Vollsmose.

AP Pension har helt præcis 700 millioner kroner med sig ind i et såkaldt arealudviklingsselskab, som nu bliver oprettet i samarbejde med Odense Kommune og områdets to almene boligforeninger.

Et samarbejde, der altså skal ende ud i op mod 2.000 nye private boliger i Vollsmose.

Selskabet er det første af sin art i Danmark og fungerer på den måde, at de tre grundejere – kommunen og de to almene boligforeninger – bidrager med arealer til selskabet, mens AP Ejendomme altså indskyder 700 millioner til byggemodning.

Burde I ikke være glade for, at der bliver investeret i jeres område?

»Spørgsmålet er, hvad de investerer i, fordi de investerer ikke i mennesker. Tværtimod tvangsflytter de en masse mennesker,« siger Ibrahim El-Hassan.

»Og så skal mange af pengene skal bruges på at opføre nye private luksus lejligheder, som ingen almindelige mennesker har råd til at bo i,« tilføjer han.

Når arealudviklingsselskabet er færdige med at udvikle de 400.000 kvadratmeter byggegrunde skal det sælge byggeretten til investorer, der vil bygge boliger på grundene.

»Vi er rigtig kede af og vrede over, at vores boliger skal sælges til private investorer. Vi kan ikke forstå, at der er sådan en favorisering af de private over os,« siger Ibrahim El-Hassan.

Argumentet fra dem bag projektet er jo, at der vil være nogle positive effekter for de tilbageværende beboer i området af en mere blandet boligmasse og indbyggersammensætning?

»Det er et mærkeligt argument. Hvis du gerne vil have blandet boligerne herude, så skal du da bare bygge nogle nye boliger. Hvorfor skal du rive de i forvejen gode boliger ned,« spørger Ibrahim El-Hassan.

For en af projektets bagmænd, den almene boligforening FAB, er der dog ingen tvivl om glæden over den private investering.

»Det er rigtig positivt, at vi nu har nået en milepæl og fået en privat investor med om bordet i udviklingen af Vollsmose,« siger Erling Nielsen, der er formand for organisationsbestyrelsen i FAB, der dog indrømmer, at projektet har haft konsekvenser for borgerne i området:

»For mange af de beboere, der skal flytte på grund af nedrivninger, har der været usikkerhed og mange spørgsmål. Men vi har en god dialog med beboerne, og genhusningsopgaven er godt i vej.«