Jublen var ikke til at tage fejl af på natklubben Rocken i Aalborg, efter statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften fortalte om planerne om, at ophæve langt hovedparten af coronarestriktionerne.

»Det skal fejres med champagne,« siger Daniel Lehmann, der er medindehaver af natklubben Rocken i Aalborg, til B.T.

Det betyder nemlig, at den sidste lille – men dog ret væsentlige – del af en kæmpe genåbningsfest faldt på plads hos natklubben, der primært henvender sig til et publikum, der godt kan lide rock- og heavymusik.

»Nu kan vi endelig sætte dato på,« siger han.

Daniel Lehmann (t.v.) sammen med medindehaver Andreas Nørgaard (t.h). Foto: The Lens Viking Vis mere Daniel Lehmann (t.v.) sammen med medindehaver Andreas Nørgaard (t.h). Foto: The Lens Viking

Rocken lagde 5. januar et opslag op på deres Facebook-side, hvor de inviterede til genåbningsfest. Men da de på det tidspunkt ikke vidste, hvornår det egentlig kunne lade sig gøre, var festinvitationen uden dato.

Til gengæld har man kunnet tilmelde sig en gæsteliste, så man kunne blive en del af en eksklusiv forfest fra klokken 18, inden dørene åbnes for den brede offentlighed klokken 20.

I forberedelserne har indehaverne arbejdet med fem forskellige datoer, og har derfor også lavet fem forskellige invitationer.

»Nu kan vi så sende den ud, hvor der står 4. februar på,« siger Daniel Lehmann, der dermed vælger at holde lukket på de hverdage, der leder op til fredag den 4. februar.

Og det er måske meget godt, at der er lidt længere tid at løbe på – for invitationerne skal sendes med posten.

»Det gør vi fordi, det er mere personligt, at folk får et lille postkort. Det rammer vores målgruppe ret godt,« siger han.

Rocken er en forholdsvis ny natklub i Aalborg. Første gang de åbnede dørene til den alternative natklub på Ved Stranden i Aalborg, som ligger lige rundt om hjørnet fra Jomfru Ane Gade, var 3. september 2021.

»Vi har nok haft lukket 35 procent af tiden, siden da. Det har været ret stressende med denne nedlukning, for vi har haft fornemmelsen af, at genåbningen ville komme med kort varsel,« siger Daniel Lehmann.

Derfor har han og Andreas Nørgaard, der driver Rocken i fællesskab, allerede spurgt personale, om de kan være klar på de datoer, de forventede var i spil til genåbning.

Nu glæder han sig til at kunne lukke de 130, der allerede har tilmeldt sig, ind til forfest, før pøblen får adgang resten af aftenen.

»Vi håber, vi kan holde en fest, hvor vi nu endelig kan få lov at se vores gæster i øjnene. Det betyder rigtig meget for os, at vi er på niveau med gæsterne,« slutter Daniel Lehmann.

Nattelivet har i denne omgang været lukket ned siden 10. december 2021. Fra 1. februar kan de åbne igen.