Det har længe været et problem, men det ser nu ud til at være taget til.

Flere butikker har derfor den seneste tid skrevet enslydende opslag på deres Facebook-sider og er kommet med samme opfordring:

Lever gerne de indkøbskurve, som du har taget med dig, tilbage til butikken. Det skriver Ugeavisen Kolding.

Flere butikker har nemlig oplevet, at en del kunder tager indkøbskurvene med sig, når de er færdige med at handle – i stedet for at efterlade dem i butikken.

En af de butikker er ifølge lokalmediet Spar-købmanden i Nr. Bjert.

»Da vores kundekurve desværre forsvinder fra butikken, vil vi gerne tilbyde frit lejde med håb om at få nogle af de tabte retur. Aflever kurven ved kassen, så bliver det nemmere for alle at handle igen,« lyder det i butikkens opslag på Facebook.

Til lokalmediet fortæller købmand Martin Lundgaard, at butikken de seneste få måneder har mistet 20-30 kurve, hvilket betyder en ekstra udgift for butikken, som skal købe nye kurve ind.

»Jeg skal ikke kunne sige, om folk tager kurvene med hjem, fordi vi nu har en højere minimumspris på bæreposer, men jeg ser faktisk mange, der direkte sætter indkøbskurven op i deres bagagerum, inden de kører afsted,« siger han til Ugeavisen Kolding.

Også SuperBrugsen i Vamdrup har oplevet samme problem:

»Vores kundekurve forsvinder alt for hurtigt! De er ret dyre og lige p.t. kan vi ikke få flere af de små,« skrev butikken forrige weekend på Facebook:

»Vil I kære kunder derfor ikke kigge efter derhjemme, i bilen, garagen eller på cyklen. Se, om I ved en fejl har fået en med hjem.«

I sidste uge kom en Coop365-butik i Taastrup med samme opfordring, ligesom man lovede at give 'frit lejde' til de personer, der ligger inde med kurve og vogne fra butikken:

»Vi har altid oplevet at miste indkøbsvogne og kurve. I november talte vi 80 kurve i butikken, og i dag har vi kun omkring 20 tilbage. Det er tusindvis af kroner, der går tabt,« har butikschef Jonas Larsen fortalt til TV 2 Lorry om sagen.