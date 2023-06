Den danske medicinalgigant Novo Nordisk har indledt 'eksklusive forhandlinger' om at opkøbe det franske selskab Biocorp.

Hvis det går igennem, vil opkøbet løbe op i mere end en milliard kroner.

Det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse mandag morgen.

»Novo Nordisk A/S og Biocorp Production SA meddelte i dag, at Novo Nordisk har indledt eksklusive forhandlinger om en kontrollerende ejerandel i Biocorp,« som det formuleres.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at det vil blive fulgt op af et obligatorisk købstilbud på alle resterende udestående aktier, der vil blive handlet til en pris på 35 euro stykket:

»Hvilket repræsenterer en samlet egenkapitalværdi på cirka 154 millioner euro (1,1 milliard kroner, red.),« lyder det.

Biocorp beskrives som en fransk virksomhed, der er 'specialiseret i design, udvikling og fremstilling af leveringssystemer og innovativt medicinsk udstyr' – herunder injektionspenne.

»Novo Nordisk har stærke og etablerede kerneevner inden for udvikling, skalering og storskalaproduktion af innovative injektionsanordninger til insulin og andre lægemidler, og vi søger at øge fleksibiliteten for at muliggøre hurtigere innovation og udvikling af nye enheder,« siger senior-vicepræsident for Devices and Delivery Solutions i Novo Nordisk, Marianne Ølholm:

»Vi har haft et frugtbart samarbejde med Biocorp i løbet af de seneste par år, og vi håber at kunne byde virksomheden og dens højt kvalificerede medarbejdere velkommen i Novo Nordisk til at supplere vores interne indsats inden for forbundne leveringsløsninger og accelerere vores ambitioner inden for enheds- og leveringsløsninger.«