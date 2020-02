Ingen stemmer og udelukket fra landets tv-debatter. Alligevel kan han købe sig til magten i USA og efterkomme de demokratiske vælgeres højeste ønske:

Slå Donald Trump ved præsidentvalget 3. november.

Navnet er Michael Bloomberg, verdens 9. rigeste mand med en formue på anslåede 55 milliarder dollar eller lidt over 373 milliarder kroner.

For de penge kan han købe sig ind i amerikanernes bevidsthed med tv-annoncer herfra, og til valget skal stå - og det er præcis, hvad han har tænkt sig.

Michael Bloomberg, der af mange eksperter spås til at være det amerikanske præsidentvalgs største joker, har nemlig først besluttet sig for at stille op til primærvalget 24. november sidste år, næsten et år senere end sine konkurrenter.

Blandt andet derfor er han ikke velkommen ved de indledende valgdebatter, og derfor står hans navn slet ikke på de valgkort, der efter de to første runder i delstaterne Iowa og New Hampshire har givet føring til 78-årige Bernie Sanders og 38-årige Pete Buttigieg.

Faktisk kan man først stemme på Michael Bloomberg 3. marts, hvor ‘Super Tuesday’ løber af stablen med valg i Californien og 15 andre delstater.

Men en god dag på netop denne dato kan være alt, hvad den stenrige forretningsmand skal bruge.

Blå bog Michael Rubens Bloomberg. Kaldes blot Mike Bloomberg. Er 77 år gammel, og fylder 78 denne fredag. Er verdens 9. rigeste mand med en formue på 55 milliarder dollar. Er politiker, forretningsmand og forfatter. Har været borgmester i New York fra 2002-2013. Tilsluttede sig valgkampen 24. november 2019. Vil først stå på stemmesedlen 3. marts grundet sin sene valgdeltagelse.

USA-ekspert Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på Kongressen.com, fortæller nemlig, at valget har udviklet sig lige efter Bloombergs hoved.

»Han er kommet meget sent ind i ræset. Derfor er hans strategi lagt an på, at ingen af de andre kandidater løber af sted med en stor føring, og at han kan blitze sig ind i valgkampen gennem massevis af kampagnevideoer og på den måde komme ind i vælgernes bevidsthed,« siger Anders Agner Pedersen.

Og Michael Bloomberg skal bestemt ikke afskrives.

Han er nemlig langt rigere end sine konkurrenter, han er en mere kendt politisk figur end Pete Buttigieg, og så har han en mere bred profil end den meget venstreorienterede Bernie Sanders.

Michael Bloomberg. Foto: MARK WILSON Vis mere Michael Bloomberg. Foto: MARK WILSON

Men hvad med den tidligere vicepræsident Joe Biden? Han er på vej ned gennem gulvet i meningsmålingerne.

Og det skal han blive ved med, hvis Bloombergs masterplan for primærvalget skal lykkes.

»For at hans strategi skal lykkes, kræver det, at Joe Bidens kampagne skal kollapse, fordi de henvender sig til samme moderate vælgergruppe. Og hvis det så heller ikke går alt for godt for Pete Buttigieg, kan han komme og sige: ‘Hey, når nu det ikke går med de andre, så er jeg jeres bedste bud på at slippe af med Trump',« lyder det fra Anders Agner Pedersen.

Med sloganet ‘Mike Bloomberg stiller op som præsident i forsøget på at samle Amerika, besejre Donald Trump og få udrettet store ting’ er jokeren ganske bevidst om de demokratiske vælgeres prioriterer.

Anders Agner Pedersen fortæller, at det er for tidligt at udpege en favorit.

Dog er det sikkert, at de to første valgrunder ikke har kastet en sikker vinder af sig.

Derfor er Michael Bloomberg i den grad en mulighed.

Særligt med tanke på, at det i så fald ikke ville være første gang, en stenrig amerikaner er blevet præsident mod alle odds.