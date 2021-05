Der er gået 439 dage, siden der sidst blev danset, drukket og festet i de traditionsrige lokaler i Kolding. Det svarer til næsten 15 måneder. Eller 63 uger.

»Det er fuldstændigt sindssygt. Det er helt absurd, når man tænker over det,« siger Thomas Lunderskov.

Han er medindehaver af Danmarks ældste natklub, Discoteque Tordenskiold, der på grund af coronarestriktioner har været lukket, siden pandemien ramte i marts sidste år. Som alle landets øvrige diskoteker. Og det skal de blive ved med at være et stykke tid endnu.

For da Folketingets partier i mandags forhandlede sig frem til yderligere og massiv genåbning af Danmark, var der nemlig kun én enkelt undtagelse. Som det helt præcist fremgår af den nye aftale:

Glæder du dig til, at diskotekerne igen åbner?

'Partierne noterer sig, at alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet herefter vil være åbne med de restriktioner, smitteforebyggende tiltag med videre, der gælder på de respektive områder.'

Og selvom Thomas Lunderskov egentlig heller ikke havde forventet at få lov til at åbne endnu, så kan realiteterne alligevel slå hårdt i en stille stund.

»Man skal lade være med at tænke på, at man ikke har drevet sin natklub i så lang tid, for så bliver man sgu lidt ked af det,« siger han.

Men diskoteksejeren har omvendt forståelse for, at nattelivet stadig »står bagest i køen«, for i bund og grund ville han ikke være interesseret i at åbne med siddende gæster og mundbind.

De fleste vil nok indrømme, at når der ryger shots ind, ryger noget af forstanden ud Thomas Lunderskov, ejer af Discoteque Tordenskiold

»Alt det, vi lever af, er det, man stadig forsøger at begrænse: tæt kontakt, dansende folk, kysseri med fremmede og hvad man ellers kan finde på i nattelivet. De fleste vil nok indrømme, at når der ryger shots ind, ryger noget af forstanden ud,« siger Thomas Lunderskov og drager en sammenligning med festivalbranchen, der har aflyst alt i de kommende måneder:

»Det havde været underligt, hvis man kunne komme til alle sommerens festivaler, og vi så stadig var lukket ned, så set i det lys giver det hele på en eller anden måde mening.«

Erfaringerne fra sidste år har også været med til at skrue ned for optimismen hos Thomas Lunderskov og Tordenskiold-makkeren Carsten Blicher. Siden november har de begge eksempelvis arbejdet i et lokalt online-vinfirma for at supplere hjælpepakker og for på den måde at holde en hånd under økonomien.

Også på grund af en erkendelse af, at det havde lange udsigter til en genåbning af diskoteket. Endnu har der heller ikke været et tidspunkt i spil – i den nyeste aftale lyder det, at partierne i begyndelsen af juni skal drøfte 'en plan for, hvornår nattelivet eller dele heraf kan genåbne'.

Thomas Lunderskov (tv.) med kompagnon Carsten Blicher. Foto: Thomas Lunderskov Vis mere Thomas Lunderskov (tv.) med kompagnon Carsten Blicher. Foto: Thomas Lunderskov

I Kolding har man tilladt sig at have et forsigtigt håb.

»Vi fik jo masser af datoer sidste år, og vi blev jo skuffet tre-fire gange, så vi er ikke foruroliget over, at vi endnu ikke har fået en dato. Men nu har vi selv en dato i hovedet, der hedder 1. september. Om det så bliver 1. oktober, betyder ikke så meget, men vi bliver da grovskuffet, hvis de siger 1. januar 2022,« siger Thomas Lunderskov.

Han håber også mest af alt på at få lov til at have åbent til klokken 05 som en rigtig natklub. Og på, at det indtil da bliver »konkurrencemæssigt fair«, så cafeer og restauranter ikke igen i år får lov til at udvide den nuværende lukketid klokken 23 til klokken 02.

»Det vigtigste for os er, at man ikke begynder at flytte natklubsstemningen over på cafeerne og restauranter som sidste år, hvor der var rent natklub bare lidt tidligere på døgnet. Det er lidt træls, hvis der igen bliver slået plat på, at natklubberne ikke er til stede,« siger han.