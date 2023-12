Både børn og voksne har hen over julen flået gavepapir af en lang række pakker landet over.

Men det er ikke alle, der lige er klar over, hvilken container man skal smide det brugte gavepapir i på genbrugspladsen.

Det fortæller Nicole Duschner, der er genbrugsvejleder i Værdipark Skanderborg, til TV2 Østjylland.

Flere folk tror nemlig, at det glitrende papir skal i eksempelvis papircontaineren – men sådan forholder det sig ikke, da gavepapiret ikke nødvendigvis er genanvendeligt.

Foto: Renosyd / Thorkild Videbæk

I stedet skal det smides ud som restaffald.

For at undgå, at for mange putter gavepapir i den forkerte container, har man i Værdipark Skanderborg været nødt til at lukke papircontaineren, skriver TV2 Østjylland.

Både Nicole Duschner og Henrik Müller, der er direktør i renovationsvirksomheden Renosyd, som Værdipark Skanderborg hører under, har dog indtryk af, at folk er blevet mere opmærksomme på at sortere korrekt.

Men julen er i særdeleshed en tid, hvor vi køber og smider meget væk igen, forklarer sidstnævnte:

»Gavepapir er en klassiker. Det glittede papir med meget farve på kan ikke genbruges. Så det skal destrueres i forbrænding,« forklarer han i en mail til B.T.:

»Hvis man vil undgå det næste år, kan man købe rent papir, for eksempel brunt gavepapir, og så bruge lidt ekstra på pynt, for eksempel små figurer eller andre ting på pakkerne, som kan genbruges.«

Det er ikke kun gavepapir, der i disse dage bliver bragt til genbrugspladserne.

»En anden klassiker er juletræerne. Vi bruger hvert år 32.000 liter diesel på at håndtere og behandle haveaffald i Renosyd alene. Så det er rigtig godt for miljøet, hvis man kan beholde sit træ hjemme i haven. For eksempel som bunddække, flis eller levested for insekter,« forklarer Henrik Müller.

Her er plasten ikke blevet skilt fra papemballagen. Foto: Renosyd / Thorkild Videbæk

Til B.T. fortæller Thorkild Videbæk, der er afdelingschef for værdiparker og genbrug i Renosyd, at man har haft 'ekstraordinært' travlt på virksomhedens fem genbrugspladser og værdiparker i Skanderborg og Odder kommuner både onsdag og torsdag.

»I går var der eksempelvis knap 1.100 borgere forbi vores Værdipark i Skanderborg, og det er mere end dobbelt så mange som på en almindelig hverdag,« siger han.

Samlet set havde Renosyd mere end 3.000 besøgende på deres pladser alene onsdag - første dag efter juledagene.

»Langt de fleste skulle aflevere pap og papir, samt gavepapir,« siger Thorkild Videbæk.

Også han er enig i, at folk er blevet bedre til at sortere affald korrekt, men som man kan se på nogle af de billeder, der er blevet taget på stederne, er der også nogen, der smider for eksempel gavepapiret i containeren til pap.

»Det har betydet, at vi har måttet have stort fokus på denne container fra genbrudsvejledernes side, og typisk har folk også været i godt julehumør og forstået vores henvisninger,« forklarer Thorkild Videbæk:

»Vi ser desværre også fejlsorteringer af emballage til dåser, hvor man ikke har fjernet plasten fra pappet, før det smides ud.«

Der er dog også flere lyspunkter at finde.

I mange julegaver indgår der flamingo som en del af emballagen, og ifølge Thorkild Videbæk er folk gode til at sortere det ordentligt, så det kan genbruges.

»Det samme gælder for mange julekalendere til børn, der både indeholder plast og pap. I forhold til tidligere år ser vi nu ofte, at kunderne adskiller disse og putter det i henholdsvis papir og plast. Det er rigtig dejligt at kunne observere, at mange bliver bedre til det,« forklarer han.