Det nye H. C. Andersens Hus i Odense har haft åbent for besøgende i godt fem måneder.

Men museet er først helt færdigt nu.

Det oplyser Odense Bys Museer i en pressemeddelelse.

I de første fem måneder har gæster til museet derfor kun skulle betale halv pris for at komme ind og opleve udstillingerne. Men hele oplevelsen har så også kun været halvt fuldendt.

For hverken museets børneunivers eller udstillingernes tilhørende audioguides, som er en af de ting, museet har brystet sig særligt af, har været tilgængelige i de første fem måneder af åbningen.

»Vi synes, det ville være frygteligt ikke at kunne vise folk, hvad vi har arbejdet med de sidste mange år,« forklarede museets formidlingsansvarlige Henrik Lübker i juni, da H. C. Andersens hus åbnede, selvom man altså endnu ikke var helt færdig med museet.

Men fra 1. december skal besøgende så til at betale fuld pris, for at komme ind i det nye museum.

»Alle havde naturligvis ønsket en lidt hurtigere afslutning på det samlede byggeri, end det har været muligt, især på grund af to år med corona,« skriver Odense Bys Museer i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Nu er vi ved at være i mål og glæder os meget til at modtage gæster i det færdige hus.«

Det færdige hus er tegnet af den berømte arkitekt Kengo Kuma fra Japan, der blandt andet også står bag det olympiske stadion i Tokyo.

Museet ligger i centrum af Odense lige ved H. C. Andersens fødehjem, og det er samlet set på 6.000 kvadratmeter. Mange af kvadratmeterne finder man dog under jorden.

Da museet 30. juni slog dørene op efter godt ti års arbejde, var det med fornemt besøg. Ingen ringere end dronning Margrethe indviede nemlig det nye museum.

Dronning Margrethe indvier her det nye museum H.C. Andersens Hus i Odense ved at klippe snoren med H.C. Andersens gamle originale saks. Det sker med Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, i baggrunden. Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Ambitionerne for det nye museum, som har kostet i alt 391 millioner kroner, er heller ikke til at tage fejl af. For ønsket er at afspejle digterens univers, ved at fortælle som H. C. Andersen og ikke om H. C. Andersen.

»Det er et meget anderledes museum. I stedet for en arkitektur, der tårner sig op, er det nogle pavilloner, der ligesom skyder op af jorden og befinder sig i en slynget, labyrintisk have. Herfra bevæger du dig ind i museet og på en lang rejse ind og ned under jorden, hvor du møder eventyrerne. Så rejsen er i centrum,« siger Henrik Lübker.