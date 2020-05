Et nyt britisk studie peger på, at 4 ud af 10 voksne i Storbritannien har været seksuelt aktive under COVID-19 lockdown.



Det skriver Anglia Ruskin University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet blev ledt af Dr Lee Smith fra Anglia Ruskin University og professor Mark Tully fra Ulster University, og det er den første undersøgelse af seksuel aktivitet under selvisolation og social distancering.

Ud af de 868 voksne, der deltog i studiet, havde 39,9 procent af de adspurgte været seksuelt aktive indenfor de seneste 7 dage.

Det kom bag på forskerne, der på forhånd forventede en høj grad af seksuel aktivitet, fordi folk har haft mere tid hjemme, skriver Anglia Ruskin University.

Studiet fandt samtidig en større seksuel aktivitet blandt unge, mænd, gifte og personer, der havde indtaget alkohol.

Tidligere studier har peget på en sammenhæng mellem seksuel aktivitet og fysisk sundhed. Hyppig seksuel aktivitet er desuden blevet forbundet med et forbedret mentalt helbred på flere områder og med øget kognitiv funktion. Det skriver Anglia Ruskin University i pressemeddelelsen.

Det lavere niveau af seksuel aktivitet end forventet skyldes muligvis, at folk er bekymrede og nervøse på grund af pandemien, og at de derfor har mindre lyst til sex, forklarer Lee Smith, som er lektor i Fysisk Aktivitet og Folkesundhed ved Anglia Ruskin University.

Han peger desuden på den begrænsede mulighed for at mødes med andre som en mulig årsag.

»Personer, der ikke er gift eller bor sammen med en partner, har på nuværende tidspunkt måske ikke mulighed for at mødes med deres seksuelle partnere, ligesom dem, der finder partnere online og gennem apps, ikke har kunnet det,« fortæller Lee Smith i pressemeddelelsen.

Studiet foreslår, at regeringen bør fremhæve seksuel aktivitet som en måde at opretholde mental og fysisk sundhed på i deres udmeldinger til folket omkring sundhed under selvisolation og social distancering som følge af COVID-19, skriver Anglia Ruskin University.

Studiet er på vej til at blive udgivet i det videnskabelige tidsskrift The Journal of Sexual Medicine.

Andre artikler på Videnskab.dk: