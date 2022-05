For de fleste er det en umulig tanke ikke at spise i fire uger.

Og det er det faktisk også for en normal spækhugger.

Men der er ikke meget ‘normalt’ over spækhuggeren i Limfjordens opførsel – og dens madvaner er ingen undtagelse.

Fredag er det præcis fire uger siden, det store dyr svømmede ind i fjorden, og siden da har den ikke fået meget at spise. Hvis noget overhovedet.

Spækhuggeren som den så ud 9. april på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst Vis mere Spækhuggeren som den så ud 9. april på lavt vand ud for Hals i Limfjorden. Foto: Ivar Høst

»Der var jo lige den dag, da vi fik den til at bevæge sig, hvor den måske har spist lidt. Måske. Men det er ikke meget, hvis den har. Og det er jo vildt mærkværdigt,« siger Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

Han forklarer nemlig, at modsat andre dyr, som godt kan nøjes med at spise et par gange om ugen eller om måneden, så spiser spækhuggere typisk hver dag.

Derfor undrer det ham også, at hvalen bliver ved med bare at ligge stille.

»Man skal jo passe på med at tolke for meget, men sulten plager den åbenbart ikke i en grad, som driver den i gang,« siger han.

Mange nysgerrige har været forbi ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. Foto: Byrd / Michael Thomsen Vis mere Mange nysgerrige har været forbi ved Nørre Uttrup for at se spækhuggeren. Foto: Byrd / Michael Thomsen

Det er stadig et mysterie, hvad spækhuggeren fejler, og hvorfor den opfører sig, som den gør.

Ivar Høst håber, at noget af mystikken letter, når dyret går bort – for han har ikke længere meget tiltro til, at den kommer svømmende ud af fjorden.

»Jeg håber, at vi bliver klogere, når den bliver obduceret. Men det er jo ikke sikkert,« siger han.