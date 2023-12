»Det er lidt spøjst.«

Sådan lyder det fra fåreavler Mikkel Dreyer, der den seneste tid har oplevet at få flere opringninger og henvendelser fra folk, der er bekymrede for hans får.

Det fortæller han til B.T., efter TV 2 Fyn omtalte sagen tirsdag.

I lokalmediets artikel blev det oplyst, at flere folk har undret sig over og været bekymrede for de får, han har gående – for får de mon mad og drikke i kulden?

Og kan de holde varmen i sneen?

»Min far har nok fået ti henvendelser, og det har jeg nok også. Men vi kan høre sådan i baglandet, at det nok ikke er dem alle, der har ringet, men der er mange, der har kommenteret. At de synes, det er synd for dem,« forklarer Mikkel Dreyer.

I alt har de omkring 30 moderfår og 14 ungfår gående på folder ved Højby og Korup på Fyn.

»Og jeg vil bare sige, at får er et ekstremt overlevende dyr,« siger Mikkel Dreyer.

Han forklarer, at fårene ikke har nogen problemer med det kolde vejr, og at de selv kan finde frem til det græs, der gemmer sig under snedækket.

Derudover har de også helt automatisk adgang til vand via sneen.

Det er heller ikke fordi, de ikke kan holde til det kolde vintervejr, forklarer han.

»Jeg ved, at Aarhus Universitet har lavet en undersøgelse engang om frostgrader hos får. De holder temperaturen inde under ulden. Det er også derfor, vi bruger uld i sweatre og lignende. Så det er lidt spøjst,« siger Mikkel Dreyer.

Han forklarer, at han ikke har noget imod, at folk spørger ind til, hvordan fårene har det.

»Jeg synes egentlig, det er okay, at folk spørger, men nogle af dem spørger ikke, men konstaterer bare selv, at fårene har det dårligt. Men det ved jeg, de ikke har,« siger han.

For at få løst problemet får de nu lavet nogle skilte, der skal sættes op ved foldene, hvorpå der vil være en forklaring på, hvorfor fårene er ude, fortæller han.