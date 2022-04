Når man bogstavelig talt er omgivet af vand, kan det lyde mærkeligt, at man skulle lide af dehydrering.

Men det er faktisk tilfældet for spækhuggeren i Limfjorden. Og det begynder at kunne ses.

Den karakteristiske rygfinne, som man ellers har kunnet spotte hvalen på, står nemlig ikke så strunk og flot, som den plejer.

»Rygfinnen er tippet over, og det skyldes blandt andet, at den nok er dehydreret,« forklarer Ivar Høst, vildtkonsulent ved Naturstyrelsen.

Og selvom det lyder som det mest simple problem at løse, er det faktisk ikke så ligetil for spækhuggeren.

»Den får en del af sin væske gennem føden. Så det er altså ikke nok for den bare at suge noget havvand ind,« siger Ivar Høst og fortsætter:

»Og i den tid, den har ligget i fjorden, har den nok næsten ikke fået noget at spise, for den jager jo ikke.«

Hvad skal spækhuggeren hedde?

En anden del af forklaringen er, at det begynder at tære på spækhuggeren at have ligget stille så længe.

»Når den svømmer, stimulerer det vævet, og det er også med til at få finnen til at stå oprejst. Men den bevæger sig jo ikke,« siger Ivar Høst, som ikke er optimistisk på dyrets vegne.

»Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at den kommer ud af det her i live. Men den har overrasket os før, og jeg håber virkelig, det her ender lykkeligt,« siger Ivar Høst.