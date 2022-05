Ved årets Royal Run bliver det ikke muligt at tage en løbetur med kronprins Frederik i Odense.

Fyns hovedstad er nemlig ikke blevet udvalgt som en af de fem byer, der den 6. juni får besøg af de kongelige løbere.

I stedet kan byerne København, Aarhus, Aalborg, Kolding og Næstved se frem til fint besøg.

Kolding og Næstved er i år valgt som nye værtsbyer, og det er med god grund, lyder det fra Jens Otto Størup, der er administrerende direktør i DGI og en del af løbets styregruppe.

»Vi har et ønske om at flytte lidt rundt i landet fra år til år. Vi kan se, at det gør noget rigtig godt for deltagelsen, for det er enormt populært i de nye værtsbyer,« forklarer Jens Otto Størup.

Billetter til løbet i Næstved er nu udsolgt som det eneste sted.

Men med de nye værtsbyer på listen var der altså ikke plads til Danmarks tredjestørste by.

»Det er jo ikke, fordi Odense er valgt fra, men fordi der skulle være plads til at vælge andre til,« fortæller Jens Otto Størup.

Det er Royal Runs styregruppe, der bestemmer, hvilke byer, der får besøg af det kongelige løb.

I styregruppen sidder Jens Otto Størup sammen med Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund, og repræsentanter fra hoffet samt Dansk Atletik.

»Vi har haft en del byer, der i år har henvendt sig med et ønske om at blive værtsby, og det forsøger vi jo at imødekomme. Men der er en del logistik, der skal gå op, så vi kan få sendt de kongelige rundt i landet.

På Royal Runs hjemmeside kan man se, at kronprins Frederik kommer til at deltage i løbet i København, Aarhus og Aalborg, mens kronprinsesse Mary løber med i Kolding og Næstved.