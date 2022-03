To typer henvendelser er de hyppigste – og så er der én bestemt gruppe, som bliver helt væk.

Klinik for seksuel sundhed åbnede sidste år med en klar mission.

»Vi tilbyder test for klamydia og gonorré, vi tilbyder gratis prævention, og vi tilbyder rådgivning i alt, hvad der kan opstå af seksuel undren, spørgsmål og udfordringer,« siger Vibeke Salskov, der er en af rådgiverne i klinikken i Odense, og tilføjer:

»Det er alle former for seksuel rådgivning.«

Klinikken, som er skabt i et samarbejde mellem Odense Kommune og Region Syddanmark, har efterhånden et års tid på bagen.

Derfor er man nu klar til at dele de første erfaringer.

»Det er desværre ikke alle, der bruger klinikken. Vi håber på, at vi kan nå bredere ud på sigt,« siger Vibeke Salskov og fortsætter:

»Vi kunne godt ønske os, at de unge odenseanske mænd fik øjnene op for, at vi var her. Der går uden tvivl en masse unge mænd rundt, der har seksuelle spørgsmål og udfordringer, som de ikke kommer ud med andre steder.«

Hvad vil I gerne tale med mændene om?

»Det kan være alting. Det kan være spørgsmål om seksuel orientering, spørgsmål om sammentykkeloven, spørgsmål om grænser eller udfordringer med for tidlig eller for sen sædafgang og rejsningsbesvær. Der ville vi ønske, at de fandt vej til os.«

Hvorfor tror du, at mændene ikke henvender sig hos jer?

»Hos unge mænd ligger der et generelt tabu i at tale om sex på den her måde. Unge kvinder er vant til at snakke om de her emner med andre kvinder. Kvinder taler om pubertet, og hvad der sker med kroppen.«

»De unge mænd taler for eksempel ikke om den første ufrivillige sædafgang, og det er noget vi ved sker for størstedelen af unge mænd i puberteten. For kvinderne er det derfor mere naturligt at snakke om de her emner end for mænd,« siger Vibeke Salskov.

Vibeke Salskov vurderer dog, at mænd med årene er blevet bedre til at forholde sig til deres seksualitet.

»Selvfølgelig har det ændret sig. Det så anderledes ud for 30 år siden, men der er stadig noget tabu.«

På trods af at en stor del af mændene ikke benytter sig af tilbuddet, er klinikken stadig meget velbesøgt.

»Lige nu kommer der flest, der skal testet for kønssygdomme, og personer der ønsker gratis prævention. Det er dem, vi har allerflest af, som det ser ud lige nu.«

Vibeke Salskov fortæller, at der kan være helt op til to måneders ventetid til klinikken.

»Men der kan jo være alle mulige spørgsmål involveret ved besøget. For de unge kvinder kan det være smerter ved samleje. Det kan være manglende sexlyst. Det kan for mænds vedkommende være problemer med for tidlig sædafgang eller rejsningsbesvær.«

Projektet bag klinik for seksuel sundhed løber som minimum de næste to år.