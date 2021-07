Er du en af dem, der elsker solens stråler og bare ikke kan få nok, når først det varme vejr har ramt Danmark? Så vent lige.

For inden du kaster jakken ind i skabet og ifører dig badedragt eller -shorts, bør du tjekke dagens uv-indeks, lyder rådet fra eksperterne.

Uv-indeks beskriver intensiteten af solens skadelige uv-stråler og nævnes for tiden dagligt i vejrudsigterne på tv.

»Det er rart at have et konkret redskab, der kan hjælpe en til, hvornår det er relevant at solbeskytte sig selv og dermed undgå solskoldninger. Det giver en forståelse for, hvornår på dagen og hvilken årstid solen er stærkest,« siger seniorprojektleder i Kræftens Bekæmpelse Anne Sofie Christensen og tilføjer:

Husker du at bruge solcreme?

»Vi anbefaler, at man især passer på mellem klokken 12 og klokken 15, hvor uv-strålingen er højest. Det afhænger selvfølgelig også af ens hudtype, hvor let man bliver solskoldet. Hvis man for eksempel har meget lys hud, skal man passe ekstra på i solen,« siger hun.

Hvad er uv-indeks? Uv-indeks er en global standard for måling af solens uv-stråling og beskriver intensiteten af solens skadelige uv-stråler. Under 3: Lav

Lav 3 til 6: Moderat

Moderat 6 til 8: Høj

Høj 8 til 10: Meget høj

Meget høj Over 10: Ekstrem UV-indekset er højest i middagstimerne, hvor solen står højest på himlen, og når det er skyfrit. Når UV-indekset er over tre, bør du tage solcreme på. Ved at tjekke indekset kan du få svar på, hvornår du skal passe på i solen og bør bruge solbeskyttelse.

Kræftens Bekæmpelse har udviklet en gratis app 'UV-INDEKS', som giver dig den aktuelle prognose over uv-indekset både herhjemme og i udlandet.

I appen kan man også indtaste hudtype, så man ved, hvor længe man kan opholde sig i solen og dermed vide, om det er tid til solhat, skygge og solcreme, som Kræftens Bekæmpelse anser som de absolut bedste solråd, man kan følge.

På den måde undgår man nemlig de smertefulde solskoldninger, der på længere sigt øger risikoen for hud- og modermærkekræft. Kræftriskoen opstår, fordi solens stråler laver skader i hudcellernes dna.

Børns hud er særlig følsom overfor solens stråler. Husk derfor solcremen, når børnene leger udenfor på de varme dage.

»Jo flere solskoldninger man får gennem livet, jo større risiko er der for, at man udvikler hud- eller modermærkekræft. Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt unge (15-34-årige, red.) i Danmark,« siger Anne Sofie Christensen.

Den kedelige statistik kan overlæge på Gentofte Hospitals hudafdeling Ulrikke Lei bekræfte:

»De unge føler sig tit udødelige. De tænker, at det er de gamle, der får hudkræft,« siger hun.

Men hudkræft er ikke den eneste konsekvens, der er ved at tage for meget sol. Man får også rynker og pigmentpletter, hvis man glemmer den rigtige beskyttelse, husker hudlægen de unge på:

Det danske sommervejr er strålende i disse dage. Men pas på din hud, så du ikke bliver skoldet.

Hun råder til, at man vælger en solcreme, der både beskytter mod UVA- og UVB-stråler

»Det er vigtigt at beskytte huden mod begge dele – både for at undgå hudkræftrisikoen og for at undgå den rynkede og pigmentplettede hud,« siger Ulrikke Lei og tilføjer:

»Hvis man tager sydpå, har solen endnu kraftigere stråling, fordi uv-indekset er højere. Det skal man tage hensyn til og opholde sig kortere tid i solen og tage en højere solfaktor på,« siger hun.

Men er det så for sent at passe på sin hud, hvis man allerede kan huske i hvert fald to håndfulde solskoldninger tilbage i tiden?

»Man kan sagtens være ude i solen og nyde den, samtidig med at man passer på sin hud. Vi opfordrer ikke til, at man bliver indenfor, men at man tager sol på en fornuftig måde,« siger Anne Sofie Christensen.

Men selvom solens stråler kan være farlige, skal man heller ikke være solforskrækket. Det er nemlig den måde, du får opfyldt dit D-vitamin-behov på.

Et kvarter udenfor i solen daglig, så har man dog fået den mængde, man har behov for, oplyser Kræftens Bekæmpelse.