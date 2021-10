Efter en episode i Aarhus C, hvor en 25-årig mand blev skubbet ud af en hvid Citröen og fik frarøvet sit ur, beder Østjyllands Politi nu offentligheden om hjælp.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelse.

Episoden fandt sted, da den 25-årige mand var på vej hjem fra byen i Aarhus, for her blev han tilbudt et billigt lift af tre mænd i en bil.

Manden satte sig derfor ind på bilens bagsæde, men efter ganske få minutter tog den ene mand fat om den 25-åriges armbåndsur og forsøgte at rive det af.

Den 25-årige gjorde modstand og omkring klokken 03.20, blev han smidt ud af pirattaxaen, der angiveligt skulle være en hvid Citröen på Langelandsgade ved Ærøgade. Her faldt han ned på asfalten, hvor han pådrog sig mindre skader, og bilen med de tre mænd kørte videre.

Efter hændelsen har politiet forsøgt finde gerningsmændene i området, men det er endnu ikke lykkedes dem. Derfor beder de nu offentligheden om hjælp.

Beskrivelse af de tre mænd: Alle er i 20'erne

Mellemøstlige af udseende

Iklædt mørkt tøj

Kørte angiveligt i en hvid Citröen C4 eller C4 Catctus

Så hvis du har set eller hørt noget om hændelsen, der fandt sted natten til søndag i Aarhus C, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

Politiet understreger desuden, at man ikke skal lade sig narre af pirattaxaer, da der er risiko for at blive snydt eller røvet:

»Tag en autoriseret taxa, offentlig transport eller lav en aftale med en ven eller et familiemedlem, som kan hente dig. Et billigt lift fra en pirattaxa kan ende med at blive en dyr fornøjelse,« skriver de i pressemeddelelsen.