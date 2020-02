»Jeg er dybt bekymret og kan ikke tænke på andet. Frygten for, at der kan være sket hende noget, eller at hun bliver tilbageholdt mod sin vilje er hos mig hele tiden.«

Sådan siger Pia, der er mor til 14-årige Mathilde Renholt, der har været forsvundet siden torsdag i sidste uge.

Siden lørdag, hvor Mathilde loggede på Snapchat, har der ikke været spor af den spinkle, lyshårede teenager.

Mathilde Renholdt forsvandt fra Specialskolen Solvejskolen i Bredballe tæt ved Vejle torsdag klokken 15, fortæller hendes mor.

Lørdag fik Pia det foreløbigt eneste livstegn fra sin datter, da hun åbnede Snapchat i Husum, der ligger i nærheden af København og var online i få minutter.

»Siden har hun ikke været aktiv på nogle sociale medier, og hendes telefon er slukket, når jeg ringer til den,« siger hendes mor Pia, der ikke deler efternavn med sin datter og kun optræder med fornavn i B.T., på grund af sit arbejde som fængselsbetjent.

Pia er overbevist om, at Mathilde har planlagt at skulle forsvinde, men hun er bange for, at der er sket hende noget, eller at hun er hos nogen, der ikke ved, hun er efterlyst.

»Mathilde kender ikke nogen i København, og jeg forstår ikke, hvordan hun er endt der,« siger hun fortvivlet.

Hun håber desperat på, at nogen vil reagere på efterlysningen af hendes datter - eller at Mathilde selv vil give lyd fra sig.

»Hun skal vide, jeg elsker hende rigtigt, rigtigt højt, og at jeg utroligt gerne vil vide, at hun har det godt og er i god behold.«

Mathilde Renholdt blev en uge efter sin forsvinden - torsdag den 27. februar - efterlyst af Sydøstjyllands Politi.

»Vi tager sagen alvorligt og søger efter pigen flere relevante steder. Vi har en formodning om, hvor hun nogenlunde er, fortæller Jesper Duus, der er politikommissær hos Sydøstjyllands Politi til Vejle Amts Folkeblad.

Avisen skriver også, at politiet ikke formoder, at den 14-årige er kommet noget til eller har gjort skade på sig selv.

Politiets udmeldinger beroliger dog ikke Mathilde Renholts mor.

»Vi har tidligere haft teenagekonflikter med Mathilde, hvor hun er gået i vrede, men hun har altid givet lyd fra sig. Jeg har aldrig oplevet, jeg ikke har kunnet få fat i hende før,« siger Pia, der heller ikke forstår, hvordan hendes datter kan klare sig.

»Hun har jo intet tøj og heller ingen penge,« siger hun.

Mathilde Renholt er omkring 176 cm og meget spinkel.

Har du set hende, eller ved du noget om, hvor hun befinder sig, skal du kontakte politiet på 114.

Pia fortæller, at hun vil være dybt taknemmelig, hvis der er nogen, som kan hjælpe hende med at opklare, hvad der er sket med hendes datter.

»Uvisheden er forfærdelig. Jeg prøver at tage på arbejde og leve nogenlunde normalt, så jeg kan få tiden til at gå, men det er utroligt svært at være i,« siger Pia.