I disse dage bliver patienter og besøgende på Nordsjællands Hospital mødt af et anderledes syn på parkeringspladsen.

Her fylder en stor lastbil nemlig godt i landskabet.

Lastbilen, som holder parkeret hen over seks parkeringspladser, og som at svær at overse på grund af dens særprægede gule farve, er Region Hovedstadens akutberedskabsvogn.

Til TV 2 Lorry oplyser Nordsjællands Hospital, at vognen lige nu fungerer som behandlingspladser, mens hospitalets akutmodtagelse bliver renoveret.

»Der er så stort run på akutområdet, at vi er nødt til at lave omjusteringer. Vi har meget travlt og skal hele tiden prioritere, så vi får det mest hensigtsmæssige patientflow,« siger ledende overlæge på onkologisk afdeling, Leif Berner Hansen, til mediet.

Mens renoveringen af to rum på hospitalet står på, kan patienter, der normalt opholder sig i disse rum, modtage behandling i den mobile behandlingsenhed.

Renoveringen forventes at tage to til tre måneder, og i hele den periode vil akutberedskabsvognen stå fast parkeret ved Nordsjællands Hospital.

Den mobile behandlingsenhed er 16,5 meter lang, fire meter høj og vejer 30 ton.

At den store gule lastbil fylder så meget i gadebilledet, er da heller ikke uden grund, den kan nemlig huse helt op til 40 patienter ad gangen.

Den rummer blandt andet også 30 bårer og 16 båreunderstel med hjul.

Ifølge TV 2 Lorry er akutberedskabsvognen én af to vogne, som Region Hovedstaden har købt som en del af deres terrorberedskab.

De to lastbileder har i alt kostet 6,5 millioner kroner.