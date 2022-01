Et lift hjem efter en hyggelig aften har efterladt Dennis Huynh fra Østerbro med en meget dyr bilregning.

Han og flere andre bilister retter nu kritik af Københavns Kommunens skiltningen ved et nyt helleanlæg på Østerbrogade.

Anlægget virker umiddelbart ganske tilforladeligt, når man er gående, men som kørende er det tilsyneladende en helt anden sag.

I den lokale Facebook-gruppe ‘Det sker på Østerbro’ beretter flere bilejere om at have påkørt den »fuldstændig vanvittigt placerede udbygning« med skader til følge på deres biler.

Synes du, Østerbrogade har trængt til at få etableret det nye helleanlæg?

38-årige Dennis Huynh er en af dem.

»Pludselig flækker begge dæk på højre side af min bil,« siger han til B.T.

Dennis Huynh var 30. december kørt hjem til sin svigerinde i det indre København for at klippe hende.

Som aftenen skred frem, og svigerindens nye frisure stod klar, steg humøret, og en flaske rødvin kom på bordet som tak for klipningen.

38-årige fra Østerbro Dennis Huynh må til lommerne, efter han forulykkede det nye helleanlæg på Østerbrogade. Foto: Privatfoto Vis mere 38-årige fra Østerbro Dennis Huynh må til lommerne, efter han forulykkede det nye helleanlæg på Østerbrogade. Foto: Privatfoto

Svigerinden drak ikke selv, mens Dennis Huynh tillod sig at drikke en genstand eller to over promillegrænsen, fordi svigerinden havde tilbudt at køre ham hjem til Østerbro i hans bil.

Det gik dog ikke som forventet.

Ved helleanlægget snævrede de to højre vejbaner ind til én, hvilket svigerinden ikke nåede at opfange, før det var for sent.

»Jeg er godt klar over, at der var kommet denne her ændring. Men da jeg sad ved siden af på passagersædet, havde jeg hovedet begravet i min telefon. Jeg var derfor ikke særligt opmærksom, da uheldet indtraf, og vi ramte kanten af helleanlægget, fortæller Dennis Huynh.

Han blev dog hurtigt ædru, da han så skaderne på sin bil.

Dennis Huynh har fået skiftet sin beskadigede dæk ud med nogle nye. Han har dog ikke haft rådtil at få sig et par nye fælge. Her ses et stort hak i den ene af dem som følge af, at bilen ramte kanstenen ved helleanlægget. Foto: Privafoto Vis mere Dennis Huynh har fået skiftet sin beskadigede dæk ud med nogle nye. Han har dog ikke haft rådtil at få sig et par nye fælge. Her ses et stort hak i den ene af dem som følge af, at bilen ramte kanstenen ved helleanlægget. Foto: Privafoto

Klokken havde passeret midnat, og Dennis Huynh måtte tilkalde autohjælp, mens han samtidig forsøgte at trøste sin forskrækkede svigerinde, der havde ført bilen.

Forskrækket blev han også selv efter at have fået regningen for et par nye dæk.

Den lød på 6.000 kroner.

»Hvis man ikke kommer fra området og derfor heller ikke er bekendt med denne her indsnævring, så er sandsynligheden for at komme galt afsted ret stor, og særligt når det er mørkt,« siger Dennis Huynh.

Det synspunkt deles af indtil flere andre borgere, der har kommenteret på et opslag fra Facebook-bruger Dorthe Hvid Jessen i den lokale Facebook-gruppe for borgere på Østerbro.

»Jeg kørte juleaften ved 18-tiden ad Østerbrogade i sydgående retning. Der holdt ingen biler parkeret langs fortovet, hvorfor jeg selvfølgelig valgte at holde inderbanen. Uden varsel ramte mit højre dæk hjørnet af udbygningen, hvormed fælg og dæk blev totalt ødelagt,« skriver hun.

Modsat er der i kommentarsporet også flere Facebook-brugere, der udtrykker tilfredshed med det nye helleanlæg.

»Det er for os, der bor her og har børn på skolerne lige ved, en meget kærkommen fartreducerende foranstaltning. Surt med en skade, men synes nu den er ganske tydelig og et godt bidrag til nedsat hastighed på Ydre Østerbro, der er temmelig forsømt, hvad den slags angår,« skriver en kvinde i en af de flere end hundrede kommentarer til opslaget.

Helleanlægget er placeret ud for Sions Kirke. Det blev etableret i december måned, og det har været syv år undervejs, efter pengene til det blev bevilget i et budgetforlig i 2014.



Formålet har været at gøre det nemmere for blandt andet skolebørn, ældre og småbørnsforældre at krydse Østerbro på den strækning. Helleanlægget er samtidig tiltænkt som et alternativ til gangtunnelen samme sted. En gangtunnel, der også er kendt under det lidet flatterende navn ‘tissetunellen’, fordi nogen – nok mestendels mænd – bruger den som pissoir.

Strækningen kan også krydses via en gangtunnel, men det kan være en ildelugtende oplevelse. I mange år har den således været kendt under navnet 'tissetunnelen'. Den unge kvinde her på billedet er tilsyneladende ikke klar over, hvad der venter hende. Foto: Anders Malling Beck/B.T. Vis mere Strækningen kan også krydses via en gangtunnel, men det kan være en ildelugtende oplevelse. I mange år har den således været kendt under navnet 'tissetunnelen'. Den unge kvinde her på billedet er tilsyneladende ikke klar over, hvad der venter hende. Foto: Anders Malling Beck/B.T.

Dennis Huynh, der netop har betalt dyre domme for et par nye dæk, anfægter ikke, at helleanlægget har sin berettigelse.

Dog mener han, at kommunen burde have gjort mere ud af skiltningen.

En opfordring, som Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen, har valgt at efterkomme efter at være blevet kontaktet af B.T.

»Vi opsætter nu endnu et skilt i nordgående retning for at give bilisterne ekstra hjælp til at vænne sig til de nye forhold,« siger Henriette Hall-Andersen, der er områdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, i en skriftlig kommentar til B.T.

Hun forklarer, at helleanlægget er etableret på baggrund af et lokalt ønske om bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, blandt andet til de to skoler på Sionsgade.

»For at vise trafikanter at vejen indsnævres, er der sat tavler op i midterhellen, der viser, hvilken vej man skal køre om helleanlægget, og derudover er der optegnet spærreflader i begge sider af vejen,« lyder det fra Henriette Hall-Andersen.

Det nye helleanlæg har kostet cirka 600.000 kroner. Det vil derudover medføre øgede driftsomkostninger for 1,5 millioner kroner i 2022 for Københavns Kommune til Movia som følge af, at helleanlægget medfører en betydelig forsinkelse for busserne.