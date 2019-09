Denne fredag er ikke bare en helt almindelig fredag. Den falder nemlig på den 13. i måneden. Og det gør den til en dag, som bringer både uheld og ulykke.

Det siger i hvert fald overtroen - men hvorfor er det egentlig, at fredag den 13. har fået det ry?

Frygten for tallet 13 er rimelig velkendt.

Nogle flyselskaber og hoteller springer tallet over, når det kommer til værelsesnumre og sædenumre, og også nogle sygehuse har valgt at bandlyse tallet fra operationsstuerne.

Derudover siges det, at man ikke må sidde 13 til bords.

Den forestilling stammer i høj grad fra Det nye Testamente, hvor der berettes om den sidste nadver, hvor Jesus og hans disciple var 13 til bords.

Her kan den trettende person være Judas, som efterfølgende hængte sig, men det kan også være Jesus selv, der blev korsfæstet få dage efter.

Og lige netop korsfæstelsen - kan du gætte, hvilken dag det skulle være sket på?

Ja, en fredag.

Dagen fredag har blandt andet derfor også fået et lettere blakket ry.

Eksempelvis siges det, at det ikke er nogen god idé at begynde et arbejde om fredagen, for så bliver det aldrig gjort færdigt, og man bør også undgå at gifte sig om fredagen, da ægteskabet i så fald skulle have øget risiko for at blive barnløst.

Men den præcise årsag til, hvorfor fredag den 13. er blevet en ulykkesdag kan ikke fastslås til et specifikt sted eller tidspunkt.

Det har Else Marie Kofod, der er overarkivar og leder af dansk Folkemindesamling, tidligere forklaret til videnskab.dk.

»Man kan ikke forklare, hvornår og hvorfor fredag er blevet forbundet med ulykke. Ofte er uheldige historier om fredage gået fra mund til mund og er først senere blevet nedskrevet fra 1800-tallet og frem, hvor man begyndte at skrive sagn og fortællinger ned«, har hun fortalt.

Derudover forklarer hun, at sammenkædningen af fredag og datoen den 13. er forholdsvis ny.