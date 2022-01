Måske du har lagt mærke til det, når du går ned gennem flyet og spejder efter din plads.

Så kommer du til række 8. Række 9, 10, 11, 12.... 14.

Hos en lang række kendte flyselskaber, herunder SAS, er der ikke noget, der hedder række 13.

Og det er der én helt særlig grund til, fortæller norske Dagbladet.

Årsagen skal findes i den overtro, der er forbundet med tallet 13, som ofte kaldes for 'ulykkestallet'.

Frygten for tallet 13 kan tilskrives myten om, at gamle hinduer mente, at 13 rundt om bordet til en middag ville føre til ulykke, ligesom man også ofte hentyder til, at Jesus til den sidste nadver havde 12 disciple rundt om sig.

Selvom vi i Danmark udmærket kender til fortællingen om ulykkestallet, er overtroen helt anderledes voldsom i eksempelvis Asien, og derfor har man hos SAS valgt at fjerne række 13.

»Årsagen til overtro er relateret til, at tallet 13 er forbundet med ulykker og uheld. Vi flyver over tre kontinenter, og graden af ​​overtro varierer alt efter, hvor du er. Faktisk er det blevet en standard på verdensplan, at flyene ikke har række 13, på samme måde som 13. etage heller ikke findes på hoteller. Det ser man, når man står i hotellets elevator, og tallet hopper fra 12 til 14,« siger informationschef Knut Morten Johansen i SAS til Dagbladet.

Der er ifølge Dagbladet 14 flyselskaber, der har dropper rækken. Det er: