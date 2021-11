Helikopterplatformen på Rigshospitalet lyste tirsdag aften op i en skrigende, lilla farve. Og det er der en særlig grund til.

17. november markerer nemlig Verdens Præmaturdag, hvor man har fokus på for tidligt fødte mennesker.

Det markeres i hele verden, under navnet World Prematurity Day, og i København altså blandt andet på landets største hospital.

Et barn er født for tidligt, når det er født tre uger før terminen. Det sker for 15 millioner børn om året på verdensplan.

I Danmark er omkring seks procent af alle børn født for tidligt, hvilket svarer til 4.000 børn om året.

I modsætning til tidligere overlever de fleste børn at blive født for tidligt, men jo tidligere født et barn er, jo større er sandsynligheden for alvorlige handicap og død.

For tidligt fødte børn har desværre også en øget risiko for udviklingsmæssige problemer og autoimmune sygdomme som for eksempel diabetes.

På verdensplan er for tidlig fødsel er den mest almindelige til børnedødelighed, det vil sige når børn dør i alderen nul til fem år. I Vietnam alene dør omkring 17.000 børn årligt inden for de første 28 dage, oplyser UNICEF.

Lillebæltsbroen lyser op i anledning af Præmatur dag. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Lillebæltsbroen lyser op i anledning af Præmatur dag. Foto: Presse-fotos.dk

Flere steder i Danmark markeres dagen for de tidligt fødte onsdag.

Lillebæltsbroen er ligesom Rigets helikopterplatform lyst op i skriglilla, og det gør sig også gældende i Aarhus, hvor flere bygninger, inklusiv Aarhus Universitetshospital, lyser op.