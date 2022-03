Det plejer at emme af liv, fuglefløjt og spirende blomster, når man går en tur ned i Eventyrhaven i Odense.

Men i disse dage er det altså ikke de fløjtende fugle og heller ikke de spirende blomster, der fanger ens blik som det første.

Haven er nemlig blevet omdannet til noget af en byggeplads, og den ikoniske bro, der plejer at lede gående hen over åen og ind til bænke og blomster, er pist væk.

Og det er vandet i åen på et kort stykke sådan set også. Som forbipasserende kan du altså frit se ned på det, der en gang var åens bund, og som nu udgøres af beskidte sten og brunt slam.

Brunt slam og beskidte sten ligger nu til frit udsyn i Eventyrhaven. Her plejer åen ellers at løbe frit.

Men årsagen til rodet i haven er heldigvis helt naturlig.

Der skal nemlig bygges en helt ny bro. Det fortæller Line Faxøe Enghave Lauridsen, der er fagansvarlig for Drift og vedligehold i Odense Kommune.

»Broen i Eventyrhaven var over 40 år gammel, og levetiden var opbrugt for både broen og trædækket. Derfor skifter vi det hele,« fortæller hun.

Og med broens levetid velopbrugt betyder det med andre ord, at den ikke var hundrede procent sikker at færdes på. Og derfor skal den altså nu bygges op på ny.

Byggerodet har for en stund overtaget idyllen i Eventyrhaven i Odense. Foto: Amanda Kieler Andersen.

»Og her har vi vurderet, at en renovering ikke var mulig, da både broens og dens understøtningers levetid var opbrugt,« siger Line Faxøe Enghave Lauridsen.

Hvis du ofte lægger vejen forbi Eventyrhaven på en gå- eller løbetur, så kan du dog være helt rolig. Der er nemlig ikke planer om at ændre havens udseende. Der er kun tale om en udskiftning af broen og trædækket på stedet, så det igen bliver sikkert at færdes på.

Planerne for den populære have stopper dog ikke her.

For de to øvrige, omend dog en smule mindre træbroer, er nemlig også ved at være godt slidte. De skal derfor også udskiftes et af de kommende år, fortæller altså Line Faxøe Enghave Lauridsen.