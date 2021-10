Hvis du i denne uge går en tur gennem Eventyrhaven i Odense, så bliver du højest sandsynligt mødt af et noget usædvanligt syn.

Flere steder i haven bliver der nemlig i øjeblikket boret en masse huller i jorden. Og de huller har hverken noget med fibernet, vandledning eller kloakering at gøre.

De mange huller skal derimod udfyldes af blomsterløg.

I Eventyrhaven skal der faktisk lægges intet mindre end 11.300 blomsterløg, og det er første skridt mod Odense Kommunes målsætning om at få flere blomster i Eventyrhaven.

Og selvom det godt kan se lidt voldsomt ud, at der lige nu laves en masse huller med et stort bor i græsplænen, så er det faktisk den mest skånsomme metode for plænen og træernes rødder, oplyser kommunen.

»Hullerne dækkes af igen med en rive, og inden længe har græsset fået fint fat igen, og man kan ikke se, at plænen for lidt siden lignede et månelandskab,« skriver Odense Kommune i et opslag på Instagram om hullerne i Eventyrhaven.

Men blomsterløgene er ikke det eneste, som skal laves om i Eventyrhaven.

Ned mod åen bliver krattet nemlig også ryddet for at få mere lys ind og skabe plads til blomstrende urter.