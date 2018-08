Sorte sørgebind er mandag morgen snoet om Den Lille Havfrue, Christiansborg og andre ikoniske bygning og statuer i landets fire største byer. Det er Sex og Samfund, der står bag de mystiske bånd, som er en del af en kampagne i forbindelsen med den årlige Copenhagen Pride, der løber af stablen i denne uge.

»Sørgebindene skal vise vores sympati for homoseksuelle unge, der ifølge en stor undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed mistrives i langt højere grad end heteroseksuelle unge,« siger Tania Dethlefsen, der er vicegeneralsekretær for Sex og Samfund.

Talspersonen for Sex og Samfund fremhæver blandt andet, at LGBT-personer fire gange så ofte forsøger at begå selvmord.

Kampagnen, som Sex og Samfund har døbt #NORMicide – Your norms are killing us, kommer til at fortsætte resten af ugen. Dog vil det formentlig ikke være med sørgebind.

»Vi har også hængt sørgebind på Dronning Louises Bro (i København, red.), men de har ikke fået lov at hænge der særlig længe,« siger Tania Dethlefsen.

Copenhagen Pride løber fra den 13. august til den 19.august.

B.T. har bedt Københavns Politi om at undersøge, hvorvidt det er ulovligt at give Den Lille Havfrue et sørgebind på.