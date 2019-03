Er der udbrudt luftkrig over Danmark? spurgte en del fynboer forleden, da de fik nattesøvnen forstyrret af høje drøn fra jagerfly.

Også aarhusianerne har de seneste dage undret sig over mystiske flystøj om natten.

Heldigvis er svaret et klart nej:

Freden hviler stadig over det ganske danske land.

Men det er rigtig nok F16-fly, der er i luften over Danmark. Senest altså over Fyn og Langeland.

Flystøjen kommer nemlig fra piloter fra Fighter Wing Skrydstrup, der som led i deres almindelige træning skal øve natflyvning.

»Det er en del af den helt almindelige træning, som vores piloter skal have året rundt,« fortæller oberst Uffe Holstener-Jørgensen, som er chef for Fighter Wing Skrydstrup.

Han forklarer, at piloterne foretager så meget som muligt af deres træning over vand, hvor de ikke forstyrrer befolkningen, men at der er visse ting, de bliver nødt til at øve over land.

Det gælder blandt andet operationer, hvor flyene skal yde støtte til styrker på landjorden og bombe fjenden fra luften med en laser- eller GPS-styret bombe. Ting, der blandt andet har været brugt i forbindelse med indsatserne i Irak og Syrien, fortæller obersten.

Det hedder i militærsprog 'Close Air Support', hvor piloterne samarbejder med hæren.

Og her er det også nødvendigt at flyve om natten.

»Vi går jo i krig 24 timer i døgnet. Om natten kan vi gemme os lidt, så det foretrækker vi. Men det er mere stressende og besværligt at flyve om natten, og der er nogle lidt andre procedurer, og derfor er det vigtigt at træne det,« siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Støjvarsel fra @forsvaretdk. Vores kampfly træner natflyvning i denne og næste uge. Det er nødvendig træning for piloterne. I denne uge foregår flyvningerne over Sydfyn og Langeland. Vi beklager generne.#dkforsvar pic.twitter.com/5clA4J7dgI — Forsvaret (@forsvaretdk) March 6, 2019

»Det er rutiner, vi bliver nødt til at træne hele tiden, så vi er sikre på, at når det bliver alvor, så er vi klar.«

Selv om Forsvaret har gjort en del ud af at informere på sociale medier og i pressen, har flystøjen alligevel skabt en del undren blandt folk, der har fået natteroen spoleret.

»Vi gør rigtig meget for at gøre opmærksom på vores træning både på Facebook, Twitter, vores hjemmeside og i lokale medier. Jeg føler, vi gør, hvad vi kan for at forklare, hvad vi laver, og vi prøver også at fortælle nogle af de spændende historier om det, vi laver,« siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Det var planen, at træningen fortrinsvis skulle finde sted i uge 9 og 10, men på grund af vejret kan det også blive nødvendigt at tage uge 11 i brug.