En sikkerhedssele tager et øjeblik at klikke på plads, alligevel dropper flere bilister at bruge den.

Det kan føre til alvorlige uheld eller i værste tilfælde til dødsulykker.

Derfor vil politiet både i Danmark og i resten af Europa holde ekstra øje med, om bilisterne bruger sikkerhedsselen fra 8. til 14. marts.

Det vil ske i en fælles europæisk politiindsats.

»Ved ikke at bruge sele under kørslen er det ikke kun farligt for en selv. Det kan også være farligt for ens medpassagerer, da man helt automatisk vil blive kastet rundt i kabinen, når uheldet sker,« siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelse.

Ved at bruge en sikkerhedssele under kørslen vil sandsynligheden for at blive dræbt i et uheld blive sænket med 50 procent.

Udover at have ansvaret for selv at anvende sikkerhedsselen i bilen er bilisten også ansvarlig for, at alle passagerer under 15 år er spændt ordentlig fast under køreturen.

I løbet af 2020 blev over 13.000 bilister sigtet for ikke at bruge sikkerhedsselen.