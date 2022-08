Lyt til artiklen

Nogen glemmer at få det gjort. Nogen tænker ikke, det er nødvendigt. Andre holder sig bare helt væk, fordi de ikke bryder sig om det af den ene eller anden grund.

Men et nyt tilbud, som Region Midtjylland står bag, skal nu få flere kvinder til at blive undersøgt for livmoderhalskræft.

Det skriver TV Midtvest.

Regionens kvinder mellem 23 og 64 år vil nemlig blive tilbudt at få en hjemmetest, så de kan teste sig selv for HPV-infektion derhjemme – og ikke få det gjort hos lægen.

For nuværende er det først de kvinder, der ikke har reageret på invitationen til lægeundersøgelsen eller den efterfølgende påmindelse, som får tilbuddet.

De vil kunne tage prøven derhjemme og sende den til regionen, som undersøger den. Derefter bliver svaret på prøven sendt til ens e-Boks.

En del af de kvinder, der tager hjemmetesten, kan dog risikere at få et svar om, at de skal testes hos lægen også, da hjemmeprøven ikke kan kende forskel på de forskellige HPV-vira.

»Det er ulempen ved tilbuddet, at nogle af de kvinder, som i første omgang har fravalgt at gå til egen læge, alligevel skal til egen læge. Men vi ved fra tidligere forskning, at langt de fleste kvinder, som tester positiv med prøvesættet, faktisk får lavet den opfølgende undersøgelse,« forklarer Bettina Kjær Kristiansen, der er sygeplejerske, ph.d., på Afdeling for Folkeundersøgelser ved Regionshospitalet Randers ifølge TV Midtvest i pressemeddelelsen.