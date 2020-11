Tre millioner danskere har allerede gjort det.

Men cirka 800.000 lønmodtagere har endnu ikke hævet deres indefrosne feriepenge.

Det skriver dagbladet Politiken.

Og nu er det ved at være sidste chance.

Tirsdag 1. december ved midnat udløber fristen for at få udbetalt de tre ud af fem ugers feriepenge, som blev indefrosset i forbindelse med den nye ferielov.

Politikerne besluttede at udbetale pengene for at sætte gang i den coronaramte danske økonomi.

Og det har rigtig mange af os altså benyttet os af.

Ifølge ATP har 2,213 millioner danskere bestilt pengene.

De har samlet anmodet om lidt over 50 milliarder kroner før skat, og det er blevet til 30 milliarder kroner efter skat.

I sidste uge bekræftede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at de resterende to ugers feriepenge også vil blive udbetalt på et tidspunkt.

Hvis du er en af dem, der endnu ikke har anmodet om at få dine feriepenge udbetalt, kan du gøre det på borger.dk.

Ellers kan du lade pengene stå. Så bliver de et supplement til din pensionsopsparing, når den tid kommer.