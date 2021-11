Har du hørt høje sirenelyde, så skal du hverken frygte, at der er sket en ulykke, eller at du er ved at få tinitus.

Det er blot Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen, der afholder en øvelse.

Det oplyser politiet og brandvæsnet på Twiter.

Brandvæsnet skriver, at øvelsen er for deres indsatsleder.

Øvelsen vil foregå på Samoavej på havnen i Aarhus tirsdag 2. november fra klokken 9-12.

Der vil derfor også være køretøjer fra både politi og brandvæsen i området.

Sirenen vil blive afprøvet på en virksomhed i området, men politiet sikrer, at det altså bare er en øvelse.

Du behøver derfor heller ikke foretage dig noget, hvis du hører de høje lyde.