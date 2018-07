Biiip. Biiiip!!! Lyden skar gennem det mørklagte hus. Klokken var 00.57 natten til den 29. maj i år. Anja Schiermer og hendes mand Flemming vågnede forvirrede op. Det samme gjorde et af deres to børn på ni og 11 år.

Det var brandalarmen, der hylede. Det var der ingen tvivl om. Men det måtte være en fejl, tænkte Anja, for det var kun fem dage siden, at alarmen var blevet sat op i deres helt nye hus i Nim ved Brædstrup - og nye huse brænder ikke, tænkte hun.

Hun tog fejl. Anja gik ud i køkkenet. Rummet var fyldt med røg. Der stank af brændt metal og plastik. Hendes telefon var selvantændt under opladning inde i stuen, som er i åben forbindelse med køkkenet.

»Normalvis oplader vi telefonerne på natbordene. Heldigvis havde vi for én gangs skyld sat telefonerne til opladning inde i stuen. Så vi har været utrolig heldige,« siger Anja Schiermer.

Heldigvis nåede hun og Flemming at stoppe branden, før den rigtigt tog fat, og en potentiel ulykke blev afværget i tide.

Eksemplet er langtfra enestående. Omkring hver anden brand bliver nemlig afværget af en brandalarm. Det viser en ny undersøgelse, som analysefirmaet Norstat har foretaget for Falck og Verisure. Mere præcist viser undersøgelsen, at knap to procent af danskerne - svarende til cirka 100.000 personer - inden for de seneste fem år har oplevet, at en brandalarm i deres hjem har forhindret en brand i at udvikle sig, mens lige så mange danskere i samme periode har oplevet, at der var brand i deres hjem.

Det kan ende fatalt, hvis en brand ikke opdages i tide. Hvert år omkommer omkring 80 personer i brande i Danmark, mens omkring 1.500 personer må behandles på hospitalet for røgforgiftning og brandsår som følge af brande. Det viser rapporten Brandsikkert Danmark, som blandt andet Danske Beredskaber (Foreningen af Kommunale Brandvæsner) og DBI (Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut) står bag.

Rapporten viser desuden, at der ikke er opsat brandalarmer i 85 procent af de hjem, hvor der opstår dødsbrande. Trods de alarmerende tal er der fortsat ikke installeret brandalarmer i omkring hvert fjerde danske hjem.

‘Røgalarmer i samtlige boliger vil derfor yde et stort bidrag til at nedbringe omfanget af personskader ved brand,’ hedder det i rapporten.

Familien Schiermer opfordrer andre familier til at få opsat brandalarmer, før det er for sent. Systemet, de har købt, alarmerer en vagtcentral, hvor en medarbejder over samtalealarmen i huset gennem hele forløbet guidede Anja og Flemming til, hvad de skulle gøre. Det har givet dem en ekstra tryghed.

»Førhen troede jeg, at samtalealarmer var til for at skræmme tyve væk, men det er virkelig godt at have én til at guide sig,« siger Anja Schiermer og tilføjer:

»I situationen er det svært at tænke klart, og der er det godt med én, der kan hjælpe, særligt hvis vi havde behov for at forlade huset. Det er utrolig betryggende at vide, at systemet virker. Nu ved jeg, at der er en voksen til stede, selv om børnene er alene i huset.«