Det er ikke hver dag, at Apple laver opdateringer af deres gamle styresystemer.

Men nu er der endelig en ny version af styresystemet iOS 12 – næsten et år efter den seneste opdatering i september 2022.

Og det er gode nyheder for dem, der bruger Ipone 5S, iPhone 6 eller iPhone 6 Plus.

Den nye opdatering lukker nemlig ned for en sikkerhedsbrist, som Apple allerede har lukket ned for i deres nyere styresystemer. Det skriver The Verge.

Bristen har bestået i, at hackere har haft mulighed for at få adgang til telefonerne, hvis brugerne har klikket sig ind på bestemte hjemmesider.

Apple har selv erkendt, at det har været muligt for hackere at udnytte denne fejl i systemet.

iOS 12 blev lanceret i 2018, men siden da har Apple fået nyere styresystemer, som prioriteres først, når der skal laves opdateringer.

Det nyeste system er iOS 15, og iOS 16 er lige rundt om hjørnet.

Opdateringen er også tilgængelig for iPad Air, iPad Mini 2 og 3 og sjette generation af iPod Touch.