Grå fodspor med teksten 'Sid venligst her' skal fremover hjælpe de rejsende i S-togene med at holde afstand.

Den seneste uge har medarbejdere hos DSB arbejdet på at sætte mærkaterne på gulvet i S-togene, og inden længe vil de være at finde i alle togene.

Pressechef i DSB, Niels-Otto Fisker forklarer, at det er tænkt som en hjælp til selvhjælp til passagererne, så de spreder sig så meget som muligt i vognene.

»Det gør vi for at hjælpe folk med at holde afstand. Lige nu kører vi maksimalt med halv kapacitet, og mærkaterne er også med til at give kunderne en visuel fornemmelse af, hvor mange der er med toget,« siger pressechefen.

Det er klistermærker som disse, du fremover vil møde i S-togene i hovedstadsområdet. Foto: Trine Steengaard Vis mere Det er klistermærker som disse, du fremover vil møde i S-togene i hovedstadsområdet. Foto: Trine Steengaard

Han tilføjer, at selv om flere igen begynder at tage toget på arbejde, så er belægningen i myldretiden lige nu kun på 20 til 25 procent af normalen.

Som du kan se af billedet på artiklen, så kommer passagerne til at sidde tættere end de meget omtalte to meter, som vi ellers hele tiden får at vide, at vi skal holde til hinanden under coronaepidemien.

Men det er der en god forklaring på, siger Niels-Otto Fisker. Hverken forsamlingsforbuddet eller reglen med de to meters afstand gælder nemlig i toget.

»De to meters afstand gælder ikke som sådan, når det gælder offentligt transport. Her lyder anbefalingerne, at der skal være mest mulig plads.«

DSB er begyndt at sætte klistermærker i gulvene i S-togene, som skal hjælpe passagerne med at holde afstand. (Arkivfoto) Vis mere DSB er begyndt at sætte klistermærker i gulvene i S-togene, som skal hjælpe passagerne med at holde afstand. (Arkivfoto)

»Vi følger myndighedernes anbefaling og kører højst med halvt fyldte tog. Klistermærkerne er en måde at vise kunderne, hvordan det vil være naturligt, at de sætter sig, når de skal holde afstand,« siger pressechefen.

Selv om du måske fornemmer, at der begynder at være flere mennesker i togene om morgenen, så beroliger DSB altså med, at du maksimalt vil opleve, at togene er halvt fyldte.

På flere af de store stationer, er der også sat mærkater på gulvet, og på længere rejser med regional- eller IC3-tog er der krav om, at du benytter en gratis pladsbillet. Endelig kan du på hjemmesiden www.pladspaarejsen.dk finde de tog, hvor der er færrest passagerer.

»Generelt oplever vi, at kunderne er gode til at passe på hinanden, og medarbejderne er gode til at hjælpe passagererne til rette. Og sådan forventer vi, at det vil blive ved med at være,« siger Niels-Otto Fisker.