Det kan være snart være slut med at lege Tetris med toiletsagerne for at klemme dem ned i en lille plastikpose

Og måske er det også snart slut med at skulle hive computeren, iPad'en og alt dit elektroniske udstyr op ad tasken, når du skal igennem sikkerhedskontrollen i lufthavnen.

I hvert fald hvis en ny scanningsteknologi også snart kommer til Danmark.

I den irske lufthavn, Shannon Airport, har man siden oktober brugt en ny form for CT-skanner, skriver CNN.

Ligesom de CT-scannere, vi allerede kender fra hospitaler herhjemme, kan den nye scanner i lufthavnen ved hjælp af 3D-billeder give et meget præcist billede af hvad, der gemmer sig i passagernes tasker.

På den måde kan passagerne lade både væsker og elektroniske genstande blive i tasken.

Ifølge lufthavnen har man med den nye teknologi halveret den tid, det tager at komme igennem sikkerhedskontrollen. Det er passagerne, måske ikke så overraskende, meget tilfredse med.

Reglen om, at man kun må medbringe væsker i små 100-ml-flasker- og dåser og ikke flere end at de kan være i én en liters plasticposeI alt, trådte i kraft tilbage i 2006.

Reglerne blev til efter at tre mænd fra London i august 2006 blev afsløret i at planlægge at sprænge flere transatlantiske passagerfly i luften med sprængstoffer, der var skjult i en sodavand.

Samtidig blev det også et krav, at hver enkelt passager skal tage overtøjet af og tage bærbare computere og al større elektronik ud af tasken inden sikkerhedstjekket.



Hos Københavns Lufthavn er den nye type scanning en del af et større projekt med at modernisere lufthavnens sikkerhedskontrol. Det er dog stadig for tidligt at sige, hvornår den nye scanner kommer til Danmark, skriver Københavns Lufthavn i en mail til B.T.