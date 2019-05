De golde omgivelser omkring Qinghai-søen på den tibetanske højslette har tilbudt ideelle forhold for cannabisplantens udvikling.

Cannabisplanten har i mange årtusinder været brugt af mennesker og har gennem tiden haft stor kulturel betydning - men hvor planten kommer fra, har altid været lidt af et mysterie.

Nu tyder noget på, at planten kan være udsprunget fra et ret så højt(liggende) sted. Det skriver Videnskab.dk.

Cannabisplanten stammer nemlig muligvis fra den tibetanske højslette, der ligger i omkring tre kilometers højde over havet.

Det viser et studie foretaget på University of Vermont, USA, hvor man har lavet analyser af pollen fra arkæologiske og geologiske fund i Asien.

Forskerne vurderer, at cannabisplanten kan være opstået omkring den kinesiske Qinhai-sø for hele 28 millioner år siden.

Det kan være svært at kende forskel på pollen fra cannabisplanten og pollen fra den nært beslægtede almindelige humle, hvilket har gjort det besværligt at præcisere den euforiserende plantes oprindelsessted.

Men holdet af forskere bag det nye studie mener, at man kan adskille pollen fra de to planter ved at se på, hvilken slags pollen de omgives af:

Ifølge forskerne vil cannabisplantens pollen, som oftest findes på sletter, være omgivet af pollen fra sletteplanter.

Den almindelige humle, som er en skovplante, vil derimod findes sammen med pollen fra træer.

Og det har gjort det muligt at lokalisere pollen fra cannabisplanten mere nøjagtigt.

Denne metode er dog ikke nødvendigvis skudsikker, mener Robert Clarke fra Agronomics Group Consultants i Los Angeles. For træer kan i visse tilfælde godt vokse i sletteområder, eksempelvis ved flodbredder, forklarer han til NewScientist.

Det nye studie er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Vegetation History and Archaeobotany.