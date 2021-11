Inde på gæsteværelset står den og samler støv. Det apparat, som Britta Nielebock Wichmann og mange tusinde danskere har en stor frygt for. Et apparat, som de har fået ordineret af lægen, men som i de seneste måneder er opstået en tvivl om, hvorvidt det er ansvarligt at bruge.

Hun kigger rundt i stuen. Den er fyldt med Lego-kreationer og hjemmestrikkede bamser Førstnævnte er hendes mands store passion og hun elsker selv at strikke. De mange hjemmelavede ting betyder meget for parret, der blev gift for godt et år siden.

Det afslører et lille billede i ramme på en kommode. Under det ligger 60-årige Britta Nielebock Wichmanns hjemmestrikkede brudebuket, som minde om den store dag. Hun er glad for tilværelsen i et lille rækkehus i Taastrup, men der er bare ét problem. Hun frygter for sit helbred og for, at noget yderst ubehageligt ulmer ude i den nærmeste fremtid.

Britta Nielebock Wichmann er en af de 33.240 danskere, som har en Philips Dreamstation CPAP-søvnapnømaskine. Hun lider selv af søvnapnø og i 15 år har en maskine som denne været en nødvendighed for hendes helbred og velvære. I 2017 fik hun søvnapnømaskinen fra Phillips og den blev en del af hendes hverdag. Men nu er det slut.

»Jeg har brugt min Philips-maskine siden 2017 og frem til sommeren 2021, hvor jeg allerede klagede over den efter den første uge. Den gav for meget modstand og den larmede for meget, men jeg fik bare at vide, der er ikke noget at gøre ved - hverken hos Philips eller lægen,« forklarer Britta Nielebock Wichmann til B.T. og fortsætter:

»Det sidste halvandet år har det været ekstra slemt. Jeg har udviklet hoste og vejrtrækningsproblemer og har ondt hver gang jeg trækker vejret og oveni det er jeg dødtræt. Jeg har været meget aktiv gennem mit liv med vandreture på 15-20 kilometer. Jeg plejede at gå otte kilometer hver dag, men det måtte jeg stoppe med for et år siden. Jeg kan ikke mere på grund af de her symptomer.«

Philips meldte ud i juni 2021, at der er mulig sundhedsrisiko ved brug af søvnapnømaskinerne og de derfor ville blive tilbagekaldt. Det polyesterbaseret skum, der bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne, kan i værste tilfælde begynde at nedbryde og dermed udlede små partikler og dampe, som kan give ubehagelige og alvorlige gener for brugerne. I det fleste tilfælde kan der være tale om hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast. Yderligere har Philips meldt ud, at der også er en risiko for, at man kan ende med at blive forgiftet eller i værste tilfælde udvikle en kræftdiagnose.

Det har fået mange inklusive Britta Nielebock Wichmann til at stå i et dilemma. Skal man fortsætte med at bruge maskinen og dermed øge en potentiel risiko for at få kræft, eller skal man stoppe med at bruge maskinen, sove dårligt om natten og få svært ved at hænge hverdagen sammen, og alle de yderligere komplikationer det måtte medføre. Og de efterfølgende nyheder fra Philips har ikke gjort dilemmaet nemmere.

Kort tid efter tilbagekaldelsen stod det klar for Philips, at de ikke kunne nå at kalde fire millioner maskiner på verdensplan tilbage i ordentlig tid. 1. september meldte de ud til de berørte danskere, at de ikke kunne få alle maskiner tilbage på en gang, så der ville gå op til et år før, at man fik sin maskine eller skum udskiftet. Som flere af de berørte personer, som B.T. har talt med, er det et spørgsmål om pest eller kolera.

»Jeg synes, at det er forfærdeligt, at man får et lægemiddel, som rent faktisk skulle gå ind og hjælpe en, men i stedet kan det skade en så meget, at man kan gå hen og få kræft. Det er absurd. Det mest absurde er dog, at man kan vælge at bruge sin maskine og løbe en risiko eller også så kan man lade vær og løbe en måske endnu større risiko. Mange lande har tilbagekaldt maskinerne. I Danmark anbefaler de, at man at bruger dem, selvom de måske kan være skadelige,« siger Britta Nielebock Wichmann.

Jannick Brennum, centerdirektør på Rigshospitalet og læge, fortæller til B.T., at det er deres klare vurdering, at bør fortsætte med at bruge sit apparat på trods af meldingen fra Phillips.

»Det kan have mange konsekvenser for personer med søvnapnø at stoppe med bruge apparatet fra Phillips. For eksempelvis har en person med forhøjet blodtryk - som mange af disse personer med søvnapnø har - en større risiko for eventuelle blodpropper eller lignende, end risikoen ved ikke at bruge apparatet,« Siger Jannick Brennum, der har ansvaret for at håndtere Phillips-sagen for de danske regioner, til B.T.

Fakta: Tilbagekaldelsen fra Philips omfatter disse apparater - CPAP-apparater, der bruges at personer med søvnapnø. I alt 33.240 danskere har et sådan apparat fra Philips. - BIPAP-apparater og respiratorer, som bruges af personer til vejrtrækningsstøtte. Bi Level PAPA, der bruges til personer med kroniske lungesygdomme. Kilde: Region Hovedstaden

Jannick Brenunm slår også fast, at man tager mange forskellige sund- og helbredsmæssige risici ved at stoppe brugen af apparatet, som han forklarer, at de jo har til at starte med af en god grund.

»Derfor anbefaler vi klart, at de personer, som er berørt af dette, at støtter sig til det faglige skøn og vurdering.«

Tilbage i rækkehuset i Taastrup sidder Britta Nielebock Wichmann og har taget beslutningen om, at hun nægter at bruge apparatet. Det kan intet rykke på, før hun hører noget nyt i sagen. Nu funderer hun bare over, hvad der kommer til ske med hende og de mange andre danskeres apparater med det potentielt sundhedsskadelige skum i sig.

»Jeg tror, at Philips tager de lande først, som har tilbagekaldt dem i forhold til at udskifte dem. Der vil jo gå op til et år før Philips kunne udskifte dem i Danmark. Og hvem er dog erstatningsansvarlig for det her hos os, der har fået de her symptomer? Er det regionen, Philips eller hvem er det, at vi skal gå til?«

Og det er det store åbne spørgsmål. Hvad kommer der til at ske for alle de mennesker, som er berørt af sagen?

B.T. forsøger i denne artikelserie at fortælle om sundhedsmæssige dilemma, som mange tusinder af danskere står over for hver dag. De nødsaget til at fortsætte med at bruge maskinen for Philips, hvis man skal lytte til de danske sundhedsmyndigheder. Men hvornår kommer der en løsning på dette, og får de mere end 33.000 danskere svar på, hvad det her skum er og eventuelt har påført dem, inden det bliver skiftet ud?

For Britta Nielebock Wichmann er det ikke bare et spørgsmål om frygten for at blive syg, men det er frygten for at dø af nogle af de sygdomme, man kan få af de her maskiner. Hun vil allerhelst have sin fulde livskvalitet tilbage, så hun kan leve lige præcis det liv, som hun har lyst til.

Og hun er ikke langt fra den eneste, der har det som sit største ønske, at tingene falder på plads, så hun kan få sit gamle liv tilbage og frygten forhåbentlig igen vil forsvinde.