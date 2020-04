Mens der i virksomheder landet over bliver fyret flere og flere medarbejdere i takt med, at coronakrisen og dermed nedlukningen af Danmark fortsætter, så er der enkelte, der klarer sig mere end godt.

Én af dem er onlinesupermarkedet Nemlig.com.

Den store efterspørgsel efter onlinevarer betyder nemlig, at virksomheden nu vil ansætte 200 medarbejdere mere i Nemlig.coms logistikcenter i Brøndby.

Det fortæller direktør, Stefan Plenge i et interview med Finans.dk.

»Vi havde brug for folk til varemodtagelse, opfyldning på hylder og pakning. Men da vi havde været i gang med rekruttering i en lille uges tid, kunne jeg se, at vi skulle have en ny målsætning. Det skulle hedde 400, og det går vi efter at ramme inden for de næste par uger.«

Statsminister Mette Frederiksen har da også opfordret til, at danskerne i højere grad gør brug af at handle dagligvarer ind online i stedet for at gå ned i de fysiske butikker og dermed potentielt risikerer at smitte andre.

Og det ser altså ud til, at danskerne har lyttet.

Nemlig.com har lige nu ti gange så mange kunder, som før coronakrisen brød ud i Danmark.

Dermed er omsætningsvæksten også mere end fordoblet fra omkring 23 procent til langt over 50 procent i forhold til samme periode sidste år, skriver Finans.

Men den øgede mængde medarbejdere betyder også, at Nemlig.com bliver nødt til at tage deres forholdsregler, fortæller Stefan Plenge.

Der skal således være afstand mellem alle medarbejdere i kantinen i logistikcenteret i Brøndby, ligesom der er forskellige mødetidspunkter, så alle ikke møder ind på samme tid.

