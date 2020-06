En bustur til Bornholm har udviklet sig til et mareridt for ægteparret Hans og Jane Madsen fra nordjyske Sæby.

Begge er nemlig blevet smittet med coronavius, og de er derfor indlagt i isolation på Aalborg Universitetshospital.

»Coronavirus er noget skrækkeligt noget,« siger Hans Madsen fra sin hospitalsseng.

Faktisk var Hans Madsen bekymret for smitte med coronavirus allerede inden, at han og konen for cirka to uger siden steg ind på bussen, der afgik fra Frederikshavn til Bornholm.

Her ses billede af Hans Madsens hustru Jane, da de begge er på besøg i Hammerhus i den nordligste del af Bornholm. Det var under busrejsen til solskinsøen i uge 25, at begge blev smittede med coronavirus. Foto: Privat Vis mere Her ses billede af Hans Madsens hustru Jane, da de begge er på besøg i Hammerhus i den nordligste del af Bornholm. Det var under busrejsen til solskinsøen i uge 25, at begge blev smittede med coronavirus. Foto: Privat

»Vi overvejede at melde fra, men vi fik at vide, at det ville være sikkert nok,« forklarer Hans Madsen, der også er stået frem i Nordjyske.dk

Han og konen tog også deres forholdsregler for ikke at være for tæt på andre i bussen.

»Vi satte os på bagsædet af bussen, for vi troede det var mere sikkert,« siger han og tilføjer:

»Men det viste det sig så ikke at være.«

Her ses endnu et billede af fra de 37 gæsters besøg på Bornholm. Nu er to ægtepar på turen konstateret smittede. Spørgsmålet er om alle nu har fået coronavirus? Foto: Priavt Vis mere Her ses endnu et billede af fra de 37 gæsters besøg på Bornholm. Nu er to ægtepar på turen konstateret smittede. Spørgsmålet er om alle nu har fået coronavirus? Foto: Priavt

Parret kom hjem fra busturen fredag den 19. juni. Og allerede inden de var hjemme, var deres næser begyndt at løbe i vand.

Lørdag aften kunne begge mærke, at de at havde feber, og da det fortsatte søndag, tog de på sygehuset for at blive testet.

Hans og Jane Madsen er ikke de eneste af de i alt 37 passagerer på busturen, der er smittet med coronavirus.

Også ægteparret Anders og Gurli Christensen fra Sæby er konstateret smittede efter samme tur, og de er nu indlagt på Hjørring Sygehus,

Vi er så syge, at du ikke kan drømme om det Coronasmittede Anders Christensen til Nordjyske.dk

Det er nu spørgsmålet, hvor mange af de rejsende med bussen, der er blevet smittede.

Busselskabet bag Bornholmer-turen hedder Nilles Rejser.

Her fastholder direktøren, Miriam Bisgaard Christiansen, at alle regler er overholdt.

»Personalet testes jævnligt, der bruges handsker ved håndteringen af bagage, der er retningslinjer for, hvordan passagererne stiger af og på, og der er masser af håndsprit. Vi gør, hvad vi kan,« siger hun til Nordjyske.dk.

TIP OS: Er du også smittet med coronavirus efter en bustur? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

Hans Madsen er langt fra tilfreds med den udmelding fra rejseselskabet.

Han har mistanke om, at 12 timers tur i en bus med aircondition kan have spredt smitten rundt blandt de 37 passagerer.

»Hvad fanden hjælper det at spritte af, hvis virus fiser rundt i luften?,« spørger han og kommer selv med et svar:

»Så hjælper det aldrig en kæft.«