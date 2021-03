Ægteparret Hans og Esther Lauridsen bebudede for cirka et år siden, at coronapandemien var et tegn på dommedag. Det føler de sig i dag bekræftede i.

Det gik mange læsere på sinde, da Hans og Esther Lauridsen sidste år ytrede sin holdning til den nyopstående virus. De mente, at den 'meget medieomtalte' pandemi var et tegn på, at dommedag var nær.

JydskeVestkysten bringer nu en opfølgning på parrets fortælling, der kun har fået bekræftet sin tro endnu mere det seneste år.

Parret forbereder sig på den sidste tid ved at læse i Biblen. De tror, den kommende tid bliver endnu være end hidtil.

»Det kan ende med at blive mere frygteligt, end man tror. Der vil komme tørke og hungersnød. Det er også derfor, vi har dåser med mad, kortbølgeradio, en dolk, solcellelygter og et mobilt vandrensningsanlæg – og så har vi også vores bibel,« siger Hans Lauridsen.

Ægteparret har ifølge dem fundet frelse før via Biblen. Da de i 60erne forsøgte at krydse Australien fra østkysten til vestkysten med deres børn, endte de med to gange at gå i stå. Dengang bad de Gud om et mirakel, der kvitterede med at sende benzin i deres retning.

Det er ifølge dem derfor, de finder så meget tro igennem Biblen og Gud.

Hans og Esther mener, at befolkningen skal kigge væk fra de vacciner, der bliver rullet ud over landet lige nu. De anbefaler i stedet, at man skal tage et kig i Biblen for at finde kuren til coronapandemien.