Hanne Sainabou Bah og hendes mand fik sig et gevaldigt chok, da deres hund Ceasar vågnede efter en lur lørdag eftermiddag.

Med fråde ud af munden rejste hunden sig op, men vaklede forvirret rundt uden at kunne stå på benene.

Ægteparret vidste med det samme, at noget var galt, så mens de forsøgte at berolige den 55 kilo tunge hund, fik de også fat på Valby Dyreklinik, der var klar til at tage imod Ceasar.

Da Hanne og manden ankom til dyreklinikken, kunne de se til, mens dyrlægerne tog sig af deres hund, som på dette tidspunkt blev ved med at få anfald.

»Det var forfærdeligt at se på. Det var helt ubeskriveligt. Det er jo som ens lille barn, og Ceasar er kun halvandet år gammel,« fortæller Hanne Sainabou Bah til B.T.

Dyrlægerne besluttede sig for at tage en blodprøve at den store hund, og da svaret kort tid efter kom, fik parret sig et chok.

»Vi har fundet spor af amfetamin i Ceasar,« lød beskeden, mens spørgsmålene hurtigt kørte rundt i Hanne og mandens hoved.

Hanne og hunden Ceasar.

Vi tager ikke amfetamin, så hvordan har han fået fat i noget af det? Og hvornår?

Efter at have talt med dyrlægerne om de seneste par dage og Ceasars adfærd kan de lægge to og to sammen.

Fredag aften gik ægteparret en tur med deres hund tæt på deres bopæl i Rødovre på Sjælland, og det er her, at Ceasar på en eller anden måde har fået snuset sig frem til noget amfetamin.

Men beskeden om forgiftningen var blot startet på et decideret mareridt.

»Vi får at vide, at han skal indlægges om lørdagen, og da dyrlægen så ringer søndag, virker hun ikke særlig optimistisk. Hun fortæller, at Ceasar ikke reagerer, når de går ind i rummet, og at hans syn er forsvundet,« fortæller Hanne.

Senere på dagen besøgte Hanne og manden dyrlægeklinikken, og her ventede der dem et forfærdeligt syn.

Ceasar lignede en, der havde deltaget i en boksekamp. Det manglende syn havde gjort, at han hele tiden var stødt på ting med hovedet, og at det derfor var hævet op.

Ceasar efter amfetaminforgiftningen.

Deres lille hjertebarn skulle dog blive flere dage på klinikken, og da de endelig fik ham hjem onsdag, var det med en dårlig nyhed.

Ceasar var blevet blind.

Måske får han synet gradvist tilbage, men lige nu er den halvanden år gamle hund fuldkommen blind, og der er stor risiko for, at han kommer til at være det resten af sit hundeliv.

Tilbage sidder Ceasars ejere med en forfærdelig følelse i kroppen.

»Vi ved jo ikke, om en eller anden har tabt noget amfetamin, men uanset hvad synes jeg, at man bør passe på, hvis man går rundt med sådan noget. Dyrlægen sagde, at de én gang om ugen får en hund ind, der er blevet forgiftet med hash eller hårdere stoffer,« fortæller Hanne.

Og så vil hun også huske alle hundeejere på at være opmærksomme, når de går tur med deres hund, så de kan prøve at opsnappe, hvis de firbenede venner pludselig snuser til noget mærkeligt.

En forfærdelig følelse er dog ikke det eneste, som Hanne og manden sidder tilbage med. På bordet ligger også en voldsom regning.

De første fem dages behandlinger og ophold på dyreklinikken er løbet op i 34.000 kroner, og så er der hundetræning, mediciner og kontroller, som kommer oveni i fremtiden.

Derfor skrev Hanne og manden et opslag på Facebook, hvor de beskrev de forfærdelige dage, og hvor de også fortalte, at de havde lavet en indsamling.

»Vi stod og kunne enten lade Ceasar dø eller forsøge at bruge de penge, som vi måske ikke har, til at redde ham. Vi valgte det sidste, og så håber vi, at vi kan få hjælp fra andre også,« fortæller Hanne, der også gerne vil takke Valby Dyreklinik:

»De har været så søde og gode. Og de har været fantastiske til at holde os opdateret.«