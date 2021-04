Det seneste år har 48-årige Hanne kun set én veninde, sin mor, søster og hendes børn.

»Og det har været pragtfuldt – simpelthen. Jeg er sluppet for sociale begivenheder. Familie og venner, der trækker i mig og forventer, at jeg møder op. Jeg har følt mig så fri,« siger Hanne.

En kronisk sygdom har nemlig gjort, at hun under coronanedlukningen har haft en 'god undskyldning' for at sige nej, når folk har inviteret.

Hanne trives nemlig allerbedst i en hverdag, hvor hun står op, gør lidt rent, læser, ser tv, går en tur eller træner.

»Et ganske almindeligt liv – bare med færre mennesker,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er ikke til de store forsamlinger og kæmpe familiesammenkomster. Jeg vil bare gerne have lov at være mig selv.«

Og sådan et liv har hun nu haft i et år – uden at skuffe nogen.

Men nu er hun vaccineret, og samfundet begynder så småt igen at kræve hendes tilstedeværelse. Hendes undskyldning er ikke længere gyldig.

Har du også haft det godt med at se færre mennesker, end du plejer?

»Jeg har fået en invitation til et bryllup i familien med mere end 60 deltagere, og min angst er allerede begyndt,« siger Hanne og uddyber:

»Jeg får det fysisk dårligt. Inden jeg skal til en stor sammenkomst, kan jeg få det så skidt, at jeg kaster op.«

Det er ikke, fordi hun ikke holder af parret, der skal giftes.

»Slet ikke. Jeg holder meget af dem. Det er mængden af mennesker. Alle de fremmede folk, som man skal smalltalke med og være på overfor.«

Men kan du så ikke bare sige 'nej tak' til brylluppet?

»Det kan jeg ikke. Det er familie,« siger Hanne, der af samme grund ikke ønsker sit efternavn bragt. Hun er simpelthen bange for at skuffe sine nærmeste.

Isolationen og de færre sociale kontakter har uden tvivl presset mange under corona. Men det modsatte – som i Hannes tilfælde – gør sig bestemt også gældende, fortæller læge og parterapeut Jesper Bay-Hansen.

Det er derfor også et af de emner, han beskriver i sin nye bog 'Recepten på lykke 2.0' – en bog om at finde livsglæde og mening oven på en krise.

Mens nogen er hårdt ramt på den sociale front under coronanedlukningen, trives andre med færre sociale kontakter. Foto: Henning Bagger Vis mere Mens nogen er hårdt ramt på den sociale front under coronanedlukningen, trives andre med færre sociale kontakter. Foto: Henning Bagger

»De mennesker, som føler sig socialt stressede og overstimulerede, fordi de har for mange sociale aftaler i forhold til, hvad de trives med. De har i en tid med corona oplevet et aftagende pres fra andre,« siger Jesper Bay-Hansen.

Han tror ikke på, at man kan dele folk kategorisk op som enten introverte eller ekstroverte.

»Flere af mine klienter har netop opdaget her under corona, at de har både en ekstrovert og en introvert side,« siger han og foreslår, at man i stedet for at forsøge at kategorisere sig selv som det ene eller det andet stiller spørgsmålet:

»Hvor har jeg balancen – hvad trives jeg med af sociale aktiviteter?«

Det er nemlig forskelligt fra menneske til menneske. Og når verden så igen åbner, og aftalerne løber afsted med én, skal man ifølge Jesper Bay-Hansen benytte sig af 'vind tid'-tilgangen.

»I stedet for spontant bare at sige ja, så sig, at du lige skal tjekke din kalender, og vend så tilbage, når du lige har sovet på det og mærket efter, om du dybest set har lyst og overskud til det,« siger han.

Jesper Bay-Hansen medgiver, at der er arrangementer, bryllupper og den slags, som man mere eller mindre er forpligtet til at gå til.

»Men så spørg dig selv: Hvordan passer jeg bedst på mig selv op til arrangementet?« siger han og foreslår, at man i stedet for at lægge tre sociale arrangementer i ugen op til sørger for at give sig selv ro på den sociale front:

»Gå en tur i skoven, læs en bog, hyg dig i dit eget selskab eller lav andre indadvendte aktiviteter.«