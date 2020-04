Når man lige har fået en gigant-virksomhed som Bestseller til at bøje sig, så er det svært ikke at have en god fornemmelse i maven.

»Lige nu er det sørme en dejlig dag.«

Det er ordene fra Hanne Ameli Klausen, der som en af de eneste udlejere for alvor tog kampen op, da Bestseller annoncerede, at de ikke have tænkt sig at betale husleje på de adresser, deres butikker ligger, så længe corona-krisen var et problem.

Men søndag morgen stod hun op til nyheden om, at Bestseller alligevel havde tænkt sig at betale husleje.

»Jeg har været inde på min konto for at tjekke. Jeg kan se, at pengene er på vej ind,« lyder det fra en glad Hanne Ameli Klausen til B.T.

Det var ellers en utrolig utilfreds udlejer, som B.T. talte med for halvanden uge siden. Dengang havde Hanne Ameli Klausen fundet ud af, at Bestseller og ejeren Anders Holch Povlsen nægtede at betale husleje.

»Jeg kunne forstå, hvis det havde været en lille købmand, men det her er en af Danmarks rigeste mænd,« sagde hun dengang om Anders Holch Povlsen.

Og spørger man Hanne Ameli Klausen, så tror hun bestemt på, at den opmærksomhed, som hendes utilfredshed fik i medierne, har været afgørende for at få Bestseller til at ombestemme sig.

Hanne Ameli Klausen blev meget forundret, da hun i slutningen af marts fik en mail fra Bestseller om, at koncernen stopper betalingen af husleje for det butikslokale, som hun ejer i gågaden i Holstebro.

»Jeg tror absolut, at det har hjulpet. Aviser, tv og radio har fortalt min historie, så Bestseller har jo mærket presset fra mange forskellige kanter. En person skulle jo tage kampen op. Det samme er sket i Tyskland med Adidas,« siger hun.

Hun henviser til, at det store sportstøjsmærke havde samme udgangspunkt som Bestseller med en plan om ikke at betale husleje, men efter et massivt pres ombestemte de sig og kom med en officiel undskyldning i flere af de store tyske aviser.

Og det samme er altså tilfældet i Danmark for Bestseller.

»Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklage, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af overfor nogle udlejere,« har Anders Holch Povlsen sagt til Finans.

Nu sidder Hanne Ameli Klausen altså med det helt store smil på, men måske er det kun i en periode. Det fremgår nemlig ikke, om Bestseller har tænkt sig at betale husleje i maj, hvis situationen fortsætter, som den er nu.

»Det er virkelig ikke en rar position. Det er ubehageligt, når man ikke ved, om ens største indtægtskilde kommer ind næste måned,« forklarer hun.

Så hun venter med spænding og frygt på, hvorvidt huslejen også kommer ind på kontoen i den kommende måned.

»Men indtil da er jeg bare glad for at have fået min husleje for april,« forklarer Hanne Ameli Klausen.