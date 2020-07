Efter en tid hvor der ellers var grund til optimisme, døde hanelefanten Chang fredag morgen i København Zoo.

En elefant i Zoologisk Have i København er død efter længere tids sygdom.

Det oplyser København Zoo i en pressemeddelelse, der oplyser, at det skete fredag morgen klokken 07.10.

Hanelefanten Chang har i halvanden måned været i behandling for en sjælden tilstand, der har forsaget vævsdød i en kirtel ved tindingen.

Elefanten, der i 1981 blev født i København Zoo, blev 38 år.

- Vi har hele tiden været optimistiske om hans chance for overlevelse. I mandags troede vi, at vi havde nået et vendepunkt, fordi han var begyndt at spise igen, siger dyrlæge Carsten Grøndahl om forløbet i pressemeddelelsen.

- Men efter så lang tids sygdom har immunforsvaret været svækket, og det har formentlig været årsagen til den diarré, der til sidst fik hans krop i chok.

Chang er opvokset i København Zoo, men har været udlånt til forskellige zoologiske haver i Europa som avlshan.

Hanelefanten er derfor far til 20 unger - og har desuden 16 "børnebørn" og 3 "oldebørn".

Der vil bliver foretaget en obduktionen af elefanten i Zoologisk Have, som forventes at tage seks timer.

Obduktionen skal både bruges til nærmere at bestemme den præcise dødsårsag og samtidig til at lære mere om den sjældne sygdom.

Der vil desuden blive taget prøver til forskning, oplyser Zoologisk Have. Prøverne vil blive undersøgt på stedet, men sendes også til internationale laboratorier.

