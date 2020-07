En elefant i Zoologisk Have i København er død efter længere tids sygdom.

Det oplyser Københavns Zoo i en pressemeddelelse, der oplyser, at det skete fredag morgen klokken 07.10.

Hanelefanten Chang har i halvanden måned været i behandling for en sjælden tilstand, der har forsaget vævsdød i en kirtel ved tindingen.

Elefanten blev 38 år.

'Vi har hele tiden været optimistiske om hans chance for overlevelse. I mandags troede vi, at vi havde nået et vendepunkt, fordi han var begyndt at spise igen,' siger dyrlæge Carsten Grøndahl om forløbet i pressemeddelelsen.

'Men efter så lang tids sygdom har immunforsvaret været svækket, og det har formentlig været årsagen til den diarré, der til sidst fik hans krop i chok.'

Opdateres...

/ritzau/