Det er ikke blot restauranter og udlejere af feriehuse, der må se langt efter ufaglært arbejdskraft i denne tid, hvor testcentre lægger beslag på tusindvis af unge, som i stedet arbejder som podere.

Det går også hårdt ud over handicappede som mangler hjælpere, skriver tv2.dk.

En af dem er Birthe Andersen, som i 15 år har lidt af den invaliderende sygdom ALS. Indtil for nylig klarede hun sig i hjemmet med støtte fra sin mand og handicaphjælpere.

Men nu kan hun ikke få de hjælpere, hun har brug for, og derfor har hun i de seneste knap fire uger i stedet være indlagt på intensivafdelingen på Horsens Sygehus.

Birthe Andersen kan kun kommunikere ved at blinke med øjnene og på den måde stave ord et bogstav ad gangen.

Så når hun skal svare på, hvordan det er for hende at være på sygehuset, må hendes mand ved hjælp af en staveplade svare for hende:

F.O.R.F.Æ.R.D.E.L.I.G.T.

Hun har ikke været i bad i de knap fire uger, hun nu har været indlagt.

For det kan sygehuspersonalet på intensivafdelingen ifølge tv2.dk ikke hjælpe hende med.

Birthe Andersen mangler hele fire handicaphjælpere for at kunne komme hjem til sig selv igen, og lige nu er det umuligt for hende at rekruttere så mange, da en del hjælpere er søgt mod de ganske velbetalte job som podere.

»Nogle af dem, der decideret siger, de ikke vil alligevel (have jobbet som hjælper, red.), har nævnt netop poderjob som noget, de hellere vil, fordi de får væsentligt mere i timen og jo slet ikke har det ansvar, som man har alene ude i hjemmene,« siger Louise Sørensen, der er respiratorisk ansvarlig sygeplejerske i Handicapformidlingen, til tv2.dk.

Derfor er Bitrhe Andersens mand fortsat mødt op på sygehuset hver formiddag for at hjælpe med at få Birthe Andersen op af sengen.

Og efter endt arbejdsdag er han vendt tilbage for at hjælpe hende i seng.

Sagen vækker også opmærksomhed på Christiansborg.

De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, kalder det er kæmpe problem, at testcentrene suger så meget arbejdskraft, at det går ud over andre brancher og borgere.

Derfor bør teststrategien udfases hurtigst muligt, mener han.