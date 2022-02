64-årige Inge-Margrethe Christensen og hendes mand Finn tør næsten ikke køre nogen steder i deres bil.

Det ældre ægtepar er handicappede på grund af gigt og kræft, og de er derfor afhængige af at kunne parkere tæt på deres bopæl ved Fridtjof Nansens Plads på Østerbro.

Men ofte er alle parkeringspladser optaget, og det samme gælder kvarterets få handicappladser, fortæller ægteparret til B.T.

»Vi leder indimellem helt op til en time eller mere på at finde en ledig p-plads ved vores adresse, og specielt efter mørkets frembrud er det næsten umuligt at parkere bilen,« siger Inge-Margrethe Christensen til B.T.

Få hundrede meter fra parrets hjem ligger Ruslands ambassade, og her er de ansattes parkeringsforhold betydeligt bedre.

De 23 parkeringspladser ved den russiske ambassade er reserveret til ærinder ved ambassaden og ikke alene til parkering af ambassadens egne køretøjer. På dette Google Street View-foto, der er taget oktober 2020, kan man dog se, at der stort set kun holder biler med blå ambassadenummerplader ude foran Ruslands ambassade. Foto:Google Street View Vis mere De 23 parkeringspladser ved den russiske ambassade er reserveret til ærinder ved ambassaden og ikke alene til parkering af ambassadens egne køretøjer. På dette Google Street View-foto, der er taget oktober 2020, kan man dog se, at der stort set kun holder biler med blå ambassadenummerplader ude foran Ruslands ambassade. Foto:Google Street View

Som B.T. har beskrevet, har den russiske ambassades ansatte og dens gæster adgang til 23 reserverede parkeringspladser på den mondæne Kristianiagade. Dem blev de i tidernes morgen tildelt af kommunen.

Det er dog mere end dobbelt så mange p-pladser, end de andre store ambassader i byen råder over. Og Inge-Margrethe Christensen forstår ikke, hvorfor de russiske diplomater skal have nemmere ved at parkere end alle andre.

»Jeg synes, det er noget svineri. Vi bruger vores bil til vigtige fornødenheder som apoteket eller sygehuset. Men vi tør snart ikke køre nogen steder hen, fordi vi ikke kan parkere ved vores hjem, og vi sidder derfor meget hjemme,« siger Inge-Margrethe Christensen, der er gangbesværet på grund af gigt og har smerter i store dele af sin krop.

Ægtefællen Finn, der lider af kræft, har blandt andet oplevet at måtte gå en kilometer hjem efter at være blevet opereret. Han kunne ikke finde et ledigt sted at parkere i sit eget kvarter.

Synes du, kommunen skal fjerne nogle af den russiske ambassades 23 p-pladser, så de i stedet kan bruges af borgene?

»Det var ikke sjovt. Han var nyopereret og havde fået fjernet sin nyre. Så han havde det ikke for godt,« siger Inge-Margrethe Christensen.

Venstres gruppeformand på Københavns Rådhus, Jens-Kristian Lütken, har sagt, at han vil have kommunen til at undersøge, om man kan omdanne nogle af den russiske ambassades p-pladser til kommunal parkering.

»Jeg synes ikke, det er rimeligt. Det kan godt være, at der gælder nogle særlige hensyn og specielle traditioner, når det er udenlandske repræsentationer. Men 23 parkeringspladser er langt ude. Især når der i den grad mangler parkeringspladser på Østerbro,« sagde Jens-Kristian Lütken tirsdag til B.T.

I en skriftlig kommentar til B.T. takkede den russiske ambassade Københavns Kommune for at have stillet »det nødvendige antal parkeringspladser til rådighed« under hensyn til »størrelsen af ambassadens personale og manglen på underjordisk parkering«.

Top-10-lande med flest reserverede p-pladser Her ses ambassaderne med flest reserverede parkeringspladser Rusland: 23

Slovakiet: 11

Tjekkiet: 10

USA: 9

Letland: 8

Sverige: 7

Thailand: 6

Tyskland: 6 (ambassadørbolig)

Spanien: 5

Italien: 5 Antal ambassade-p-pladser fordelt på bydele: Indre By: 134

Østerbro: 75

Nørrebro: 1

Vesterbro-Kongens Enghave: 2

Amager Vest: 2

Total: 214 Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Inge-Margrethe Christensen og hendes mand bakker op om forslaget fra Venstre, men mener samtidig, at der bør gøres meget mere for at løse parkeringsproblemerne på Østerbro.

»Det er yderst belastende at skulle lede og lede efter et ledigt sted at parkere. Jeg kan dårligt gå halvtreds meter, så det er også sket, at vi på grund af træthed har været nødt til at parkere bilen ulovligt af nød,« siger Inge-Margrethe Christensen.

De ulovlige parkeringer har dog resulteret i, at ægteparret efterfølgende er blevet bonnet af kommunens parkeringsvagter.

»En aften måtte vi køre rundt i omkring to timer for at finde en ledig plads. Det endte med, vi parkerede en hjullængde for langt ude. Vi tænkte, det måske ville gå an, men vi fik så en parkeringsbøde,« siger Inge-Margrethe Christensen,

Hun kontaktede efterfølgende Københavns Kommune i håb om, at de ville annullere bøden.

»Jeg forklarede dem, at vi jo ikke kunne hænge vores bil op i et træ, og at der heller ingen ledige handicappladser var. Men de havde ingen forståelse, så vi endte med at betale bøden,« siger hun.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) oplyste forleden til B.T., at hun vil bede sin forvaltning om at tage kontakt til Udenrigsministeriets Protokol, så man kan få drøftet mulighederne for at udnytte parkeringspladserne ved ambassaderne bedre.

Udenrigsministeriets Protokol oplyser over for B.T., at de »altid gerne bistår Københavns Kommune i dialogen med ambassader, også om parkeringspladser«.

Der er reserveret i alt 214 parkeringspladser ved de cirka 70 udenlandske repræsentationer i Københavns Kommune. Det omfatter både ambassader, konsulater og internationale repræsentationer.