Det er helt fair at siddestille mødre med barnevogne og personer i kørestole i den offentlige transport. For de to grupper er udsat for det samme problem.

Det mener formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. Han bakker op om Alternativets kandidat til Europa-Parlamentet Karoline Lindgaard, der er endt i et kraftigt stormvejr på det sociale medie X.

»Hun har fuldstændig ret i, at der er de samme problemer for en kørestolsbruger og en barnevognsbruger. Vi vil begge komme i klemme, hvis der ikke er plads,« siger Thorkild Olsen

Det var efter, at tre busser uden plads til flere barnevogne, havde kørt forbi Karoline Lindgaard og hendes barnevogn, at hun greb mobilen og filmede en video, som hun lagde på det sociale medie.

»Jeg er så dødtræt af diskrimination af minoriteter og sårbare grupper! Dette skal ændres!« står der i teksten til videoen.

Opslaget affødte en del rasende kommentar, vrede opkald og en heftig debat på det sociale medie X.

»Hun er uforskammet. Hun skulle skamme sig ved at stå og sige sådan noget. Tænk engang, hvis du rent faktisk er handicappet og skal sidestilles med folk, der kører med barnevogn,« sagde debattør og iværksætter Martin Thorborg til B.T. mandag.

Men formand i Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, ser altså ikke noget problem i Karoline Lindgaards budskab i videoen, der i skrivende stund er blevet vist tæt på 900.000 gange.

Jeg er blevet afvist af tre @moviatrafik busser, og jeg har ventet i 40 min., da der ikke var plads til min søn i klapvogn. Jeg er så dødtræt af diskrimination af minoriteter og sårbare grupper! Dette skal ændres!



Jeg er din stemme for ligestilling til EU-valget 2024. #dkpol pic.twitter.com/7doicJqUAQ — Karoline Lindgaard (@KaroLindgaard) February 18, 2024

»Vi samarbejder med forskellige organisationer, der har de samme problemer. Vi har argumenteret for bedre forhold for både vores medlemmer, men også folk med barnevogne,« siger han til B.T.

Der er fælles regler for de danske busselskaber om, hvor mange barnevogne, kørestole og cykler der må være i hver bus.

»Når der ikke medtages flere enheder, er det blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager. Det er den kunde, der først er steget på bussen, der har fortrinsret,« siger Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen.

Læs hele svaret fra Movia: »Vi kan godt forstå, at det er rigtig ærgerligt, hvis pladsen til at medtage klapvogne mv. allerede er optaget, når bussen kommer, så man er nødt til at vente på næste bus eller bussen efter. Men ifølge de fælles rejseregler for kollektiv transport er der som udgangspunkt plads til to enheder i busserne, det kan være klapvogn, kørestol, barnevogn eller cykel. Når der ikke medtages flere enheder, er det blandt andet af sikkerhedsmæssige årsager. Det er den kunde, der først er steget på bussen, der har fortrinsret,« siger ressourcedirektør i Movia Eskil Thuesen »I Movia har vi stort fokus på inklusion, og vi drøfter derfor løbende indretningen af busserne, nem adgang mv. med vores tilgængelighedsforum, der bidrager til at give inspiration og forslag til udvikling af tilgængeligheden i kollektiv transport. Movias tilgængelighedsforum skaber dialog mellem Danske Handicaporganisationer, Ældresagen, Faglige Seniorer og Movia omkring Movias krav til tilgængelighed i de produkter og den service, der leveres til kunderne.«

Også derfor mener Thorkild Olesen, at de forskellige grupper, der har brug for pladsen i bussen ikke skal være i konflikt.

»Folk som Karoline og mine medlemmer kæmper om de samme to pladser. Derfor kommer vi til at kæmpe mod hinanden. Det ønsker jeg ikke,« siger Thorkild Olesen.

Karoline Lindgaard er på ingen måde overrasket, da hun bliver præsenteret for Thorkild Olesens udtalelser.

»Det var netop også min pointe, at det rammer flere grupper. Det rammer både os med barnevogne og folk med rollatorer. Det er fedt, at det har været med til at løfte en debat, som forhåbentlig kan skabe mere fokus på problemet,« siger hun.

En af dem, der for alvor gik i rette med Karoline Lindgaards video, er som fortalt Martin Thorborg. Det ændrer ikke hans holdning, at de handicappedes repræsentant Thorkild Olesen erklærer sig enig med Karoline Lindgaard.

Hvad tænker du om, at formanden for danske handicaporganisationer går ud og siger, at hun faktisk har ret i at sidestille folk med barnevogne og folk med handicap i den offentlige trafik?

»Det, der gør mig vred, er, at hun sidestiller sig med en minoritet. Hun er ikke en minoritet. Hun er ikke ved at dø. En person i en kørestol er en minoritet og en udsat person. En højgravid dame er ikke en minoritet, men hun er udsat. Men en rask dame med barnevogn er ikke udsat, og hun er ikke en minoritet,« lyder det fra iværksætteren.

Så når formanden for danske handicaporganisationer går ud og siger, at hun sådan set har ret sammenligne sig med folk med handicap, så gør det ikke noget indtryk på dig?

»Det er jeg da ligeglad med. Hvorfor er han mere kvalificeret til at bestemme det? Det giver da ingen mening,« siger Martin Thorborg og tilføjer, at han går ind for bedre offentlig transport – både til folk med handicap og folk med barnevogne.

På trods af kritikken mener Karoline Lindgaard altså godt, at hun må sammenligne sig med kørestolsbrugere.

»Jeg har skrevet minoriteter og sårbare grupper i mit opslag, fordi det både er noget, der rammer folk med barnevogne, kørestole, rollatorer og så videre. Jeg sætter fokus på en strukturel problemstilling for mange mennesker, hvilket Thorkild Olesen er med til at understrege,« forklarer hun.